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多隊搶人 49人隊外接手薩繆爾離開金山成定局

記者王子涵／舊金山報導
多支球隊向薩繆爾拋出橄欖枝。（Instagram截圖）
多支球隊向薩繆爾拋出橄欖枝。（Instagram截圖）

舊金山49人隊外接手薩繆爾（Deebo Samuel）突然尋求離隊交易，是美式足球世界現在最熱議話題之一。作為49人上賽季最有利的進攻武器，薩繆爾出眾的身體素質和運動天賦成為了聯盟各大球隊追捧的球星之一。臨近28日NFL選秀日，已經有多支球隊向他拋出橄欖枝。

紐約噴射機隊（New York Jets）是首先做出行動的球隊之一。據報導，球隊願意用今年的第10號選秀權與49人達成交易。噴射機隊近年來一直在尋找一位聯盟頂級的外接手，他們在一個月前曾向堪薩斯城酋長隊（Kansas City Chiefs）追逐希爾（Tyreek Hill），然而希爾最終選擇了邁阿密。此次追求薩繆爾，他們開出了10號選秀權的高價，這是一個讓49人無法拒絕的條件。另外，包括綠灣包裝工隊（Green Bay Packers）、底特律雄獅隊（Detroit Lions）、堪薩斯城酋長隊都有意參與交易。

NFL專欄作家波西（Kyle Posey）表示，49人老闆林奇（John Lynch）將在周一召開選秀前的記者會。但他不認為林奇會透露球隊選秀的相關計畫。他說：「當球隊意識到無法在挽回薩繆爾時，而同時噴射機隊又是如此渴望得到一個如此優秀的外接手，49人是不會對如此珍貴的10號選秀權說不的。」

與此同時，身處離隊風波中央的薩繆爾本人在23日晚出現在洛杉磯的一家夜店中。根據一段視頻顯示，舞池中央的閃光標誌牌上寫著「薩繆爾留在舊金山」的字樣，而一旁的薩繆爾看到後，微笑著做出拒絕的的肢體語言。看來，這位26歲的未來之星離開舊金山將是板上釘釘的事。

舊金山49人季票擁有者張哲遠表示，49人球隊給予了薩繆爾充足的進攻機會和尊重。「主教練沙納漢（Kyle Shanahan）素有戰術大師的稱號，他為薩繆爾設計了很多戰術確保他能夠拿到球。不明白具體是什麼原因導致他和球隊分道揚鑣，不過無論他做出怎樣的選擇，他給49人所帶來的的改變都值得被尊重。」

閃光標誌牌上寫著「薩繆爾留在舊金山」的字樣。（推特截圖）
閃光標誌牌上寫著「薩繆爾留在舊金山」的字樣。（推特截圖）

舊金山 NFL 足球

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