郭嫻競逐加州主計長 亞裔社區代表相挺

林志斯（右二）與亞裔社區代表為郭嫻（中）競逐加州主計長舉辦籌款會。（記者李怡／攝影）

今年期中選舉，加州 州級公職的看點之一是主計長（California Controller）職位的競逐。23日，灣區亞裔 社區領袖代表齊聚南舊金山市，為加州平稅局（the California State Board of Equalization）主席郭嫻（Malia Cohen）競選主計長舉辦籌款活動。

當日活動由 I city首席執行官林志斯、關愛基金會會長林邦立（George Lam）、以及Albert Tam、Gerald Green、David Chan、David Yang、Wendy Wang、Sunny Shen、Steven Lam等以個人名義組織舉辦。德利市市議員寶榮光(Raymond A. Buenaventura）及多名亞裔長者到場支持。

亞裔社區代表支持郭嫻競逐加州主計長。（記者李怡／攝影）

郭嫻表示，她競選加州主計長的綱領，是要為所加州人提供公平的稅收結構、經濟平等增長機會，推動加州經濟復甦，切實履行財務服務職責，包括提供完善的語言服務。她表示，幫助加州人獲得經濟能力對於重建加州的經濟，和確保年輕人、家庭和老年人的美好未來至關重要。

對州主計長一職，郭嫻認為重要的一件事是關注如何幫助小企業實現稅收結構的平衡發展。郭嫻表示，目前作為平稅委員會的主席，日常工作是為加州4000萬居民、3000億美元的財務系統提供服務，這是其他候選人所沒有的工作經歷，這些工作經歷也足以證明我個人的能力。

郭嫻希望得到舊金山華裔 社區的支持。她表示，她一直非常關心和支持華埠小商業的疫後重建與復甦。出席競選造勢的第十區訪谷區街坊聯誼會居民Jenny Mai說，郭嫻任第十區市議員八年，積累了很高的人氣，因她切實關心民生，願意聽取社區意見，即便現在也會親自支持很多的華裔社區活動，表明她足夠重視我們所關心的問題和遇到的挑戰。所以特別前來支持她參選主計長一職，希望可為華裔社區爭取更多的資源支持。

郭嫻（Malia Cohen）與來自第十區訪谷區的支持民眾。（記者李怡/攝影）

據郭嫻本人透露，她目前已得到多位亞裔民選官員背書，包括州總檢察長邦塔、州眾議員丁右立、金山市府律師邱信福、市府行政官朱嘉文。早在3月分，郭嫻亦以62.3%得票獲民主黨的黨內支持。

林志斯（Louis Lam）指出，之所以支持郭嫻，是因為她的競選綱領是溫和派的，可以更好的代表亞裔社區的切身利益。他更希望，支持郭嫻可以建立各族裔的聯盟，連結亞裔的力量與其他的少數族裔一起，為社區爭取更多的資源支持。林志斯說，郭嫻在八年市議員任職期間和任警察委員期間，在警察改革上做出很多努力，她對社區和民眾的需求有深入的了解，這樣難得的對社區服務有豐富經驗的民選官員，值得更多支持。