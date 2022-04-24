波特漢迪律師事務所欺詐小商家 檢方公布坑人訴訟地圖

舊金山地檢察官公布了波特漢迪律師事所律師事務所針對舊金山小企業進行的訴訟地圖。（地檢處提供）

舊金山 地檢察官 博徹思（Chesa Boudin）公布了一張波特 漢迪律師事務所（Potter Handy LLP）起訴舊金山小企業的訴訟地圖。近日，舊金山地方檢察官和洛杉磯地方檢察官聯手，對該律所提起民事訴訟，指其對金山小企業的所謂違反「美國殘疾人法案」（ADA）官司，涉嫌詐欺。

舊金山華埠的建築樓齡，大多都有數十年甚至上百年之久。部分商戶在門店入口的台階、走道、樓梯等，確有某些方面不完全符合「美國殘疾人士法案」的規定。同時，因安裝升降機、或重新裝修鋪平道路等成本太高，且有些大樓過於老舊，暫且無法進行大規模裝修和改造，因此的確有違反ADA的問題。

加州總檢察長邦塔(前排左四)曾於去年11月特別到訪華埠，向民選官員與社區領袖代表們了解ADA訴訟案。 （記者李怡／攝影）

波特漢迪律師事務所因此乘虛而入，對眾多華埠商戶和公所業主發出律師信，指其涉及違反「美國殘疾人士法案」規定。眾多小商戶面臨著5萬元以上的罰款懲罰。

第六區市議員楊馳馬曾表示，這些訴訟並不是真為了保護殘疾人士的利益，而是圖謀不軌的律師抓住機會，要中飽私囊。這無疑讓在疫情期間遭受經濟重創的華埠商戶和企業主雪上加霜，此時是他們最需要幫助和支持的時候。

波特漢迪律師事務所已針對小企業提起數千起欺詐性的訴訟指控。這些訴訟向小企業主尋求損害賠償，之後強制進行現金和解。根據地檢處發布的數據，僅舊金山就有300多家企業成為這些欺詐性訴訟的目標。

地方檢察官的訴訟，旨在追回波特漢迪律師事所從這些欺詐性訴訟相關和解中收取的所有款項，並將其返還給小企業。它還要求禁止波特漢迪律師事所再提出這類訴訟，要求對其進行民事處罰。

目前案件正在調查審理中，如果您有任何關於這些欺詐性訴訟的信息，請發送電子郵件至District [email protected]，給地區檢察官辦公室，或撥打受害者服務電話 628-652-4100。