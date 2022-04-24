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舊金山亞裔女 北灘光天化日之下遭襲

編譯組／舊金山23日電        
在舊金山市北灘，一位亞裔女子光天化日之下遭襲擊。嫌犯被抓到後，警方將其用擔架帶走。（電視新聞截圖）
在舊金山市北灘，一位亞裔女子光天化日之下遭襲擊。嫌犯被抓到後，警方將其用擔架帶走。（電視新聞截圖）

周五（4月22日），一名年輕的亞裔女子在舊金山北灘社區的一條繁忙街道上遭到一名男子的襲擊，警方正在對此事件進行調查，目前還不知道這次襲擊的動機。自兩年前疫情開始以來，針對亞裔美國人及太平洋島民社區（AAPI）的攻擊事件急劇上升；2020年舊金山有9起襲擊事件，去年這一數字躍升至60起。

周五下午1點半左右，當舊金山警察扣留嫌犯時，一名NBC灣區的攝影師正好拿著手機在現場。嫌犯被用擔架抬走，舊金山警察局沒有透露為什麼原因或他是誰。

在舊金山市北灘，一位亞裔女子光天化日之下遭襲擊。（電視新聞截圖）
在舊金山市北灘，一位亞裔女子光天化日之下遭襲擊。（電視新聞截圖）

警方稱這名男子拿著刀在跑，人們告訴警察，他就是在離這裡大約一個街區左右的Columbus街路上毆打婦女的人。

目擊者斯陶布（Libby Staub）說，她過去曾看過這些襲擊的視頻，但親身目睹是第一次。從當時聽到那名男子在打了那名女子後對她所說的話，斯陶布懷疑這名女子有可能因為是亞裔而成為目標。

「她倒下了，他說，『怎麼樣，你喜歡這樣嗎？』」斯陶布描述當時場景說。

事件發生在中午，而且距離該市標志性的Stinking Rose餐廳的新址非常近。目擊者追趕嫌疑人大約一個街區，直到他最終在Columbus和Vallejo的拐角處被拘留。 

「我非常擔心，你知道，因為我認為有很多人已經無所謂了，」舊金山華埠社區活躍人士劉大林（Forrest Liu）說。

舊金山華埠社區活躍人士劉大林說，希望人們意識到此類攻擊事件的嚴重性。（電視新聞截...
舊金山華埠社區活躍人士劉大林說，希望人們意識到此類攻擊事件的嚴重性。（電視新聞截圖）

自從對亞太裔襲擊事件開始升級後，劉大林於2020年開始成為舊金山華埠的志願安全巡邏隊的一員。現在，他正在與亞太裔擁有的企業合作，努力讓人們回歸華埠，並確保公眾繼續致力於結束無端的攻擊行為。

劉說：「顯然還沒有結束，像這次的攻擊說明了這種事仍在發生；而提高對此攻擊事情的意識是重要的。」

有一件事可以幫助警方了解到底發生了什麼，那就是找到該襲擊事件的受害者。據警方稱，在嫌疑人被拘留後就無法找到她。

「大家都在追趕那個人，因為他在跑，」斯陶布說。她說，想知道受害者是誰，並確保她沒事。她補充說，希望該女子意識到襲擊她的人現在已被警方拘留。

舊金山 警察 華埠

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