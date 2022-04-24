沙加緬度大眾交通運輸 不再要求戴口罩

佛州聯邦法官推翻口罩令，沙加緬度大眾交通工具不再要求乘客戴口罩。（本報資料照片）

佛州聯邦法官日前推翻搭飛機及其他公共運輸的全國口罩 令，北加州 多個交通機構也跟著表示，他們將停止要求乘客佩戴面罩，而沙加緬度州府當地的大眾交通工具也解除口罩令，開始陸續拆除路邊的宣導戴口罩標誌。

此項政策影響北加州各個交通機構的決策。沙加緬度國際機場 發言人表示，機場不會要求乘客和工作人員戴口罩。Amtrak也解除口罩令，乘客和員工在火車上或車站內，不再需要戴口罩，但如果人們仍然選擇戴口罩，歡迎戴口罩。

沙加緬度當地交通機構也表示解除口罩令。SacRT 在一份聲明中指出，工作人員將在接下來的幾天內，努力移除公共汽車、火車上所有要求戴口罩的標誌。

隨著多家航空業者、公共交通機構陸續宣布解除班機口罩令，叫車服務業者如優步(Uber)、來福車(Lyft)公司19日也發布聲明，解除乘客在車上的口罩令。

優步公司表示，乘客及司機再也無需強制在車內戴口罩，但若被聯邦疾病防治中心(CDC)列為病毒高風險傳播區，或是個人有較高患病風險，仍建議戴口罩。自新冠疫情爆發後，優步禁止乘客坐在前座副駕駛，這項條例也一併被解除。

「所有人可在車內選擇戴口罩或者不戴」，據來福車公司聲明，之前司機會因乘客不遵守安全規定而被迫取消訂單，現在將不會出現這類情況，手機app上的取消選項也不會再有。