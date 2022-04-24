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金山市長專欄／香葉園區地鐵獲撥款美化 今年秋天將開放

親愛的讀者們：
市行政官與各相關部門聯手行動。
市行政官與各相關部門聯手行動。

舊金山香葉園區（Yerba Buena）社區毗鄰的Mission街和第5街，是許多不同社區民眾的居住地，尤其是華裔社區的長者。這裡也有著名博物館、會議空間、公共花園、小商業、餐飲、購物和娛樂場所的地方。

乾淨的街道和美麗的公共空間，對舊金山的健康和經濟發展至關重要，隨著我們繼續從新冠病毒疫情中恢復過來，我們需要確保對所有社區進行必要的撥款。

正因如此，我非常感謝加州火車Caltrans的慷慨和香葉園保護組織的工作，他們的努力確保了居民、遊客和出席會議的人，都能有新的機會體驗舊金山獨特的一面。

讓舊金山的市區街道變得更安全乾淨。
讓舊金山的市區街道變得更安全乾淨。

最近，舊金山Caltrans一同慶祝了180萬元的撥款，用於啟動和清潔香葉區地鐵站附近的公共空間，而該站定於今年秋天開放。此一清潔專案項目，包含許多特點，包括在第3和第4街種植耐旱植物景觀，以及沿著第四街上的建築繪製兩幅藝術家主導的壁畫。

此外，這筆撥款將使清潔人員能夠將目前在更廣泛的地區進行人行道清潔的頻率倍增，還將用於啟動一項新的志願者計畫，以清除街道上的垃圾。

隨著居民和上班人士很快就能夠透過中央地鐵系統在華埠和南市埸等區域之間出入，我們將繼續致力推動各種舉措，讓舊金山市的街道更安全和更清潔。

我想感謝Caltrans、市府行政官朱嘉文和舊金山交通局在這個項目上的合作和夥伴關係，這些努力將有助遊客和上班人士重回舊金山。

市行政官朱嘉文。
市行政官朱嘉文。

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敬安！ 

舊金山市長 倫敦．布里德

舊金山 地鐵站 微信

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