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甘大為退出6月州眾議員初選 期待與楊馳馬合作

編譯組／舊金山22日電
競選加州眾議員補選失利的甘大為證實，他已決定不參加6月初選。（美聯社）
競選加州眾議員補選失利的甘大為證實，他已決定不參加6月初選。（美聯社）

在本周加州眾議會第17區議員補選特別選舉中，敗給舊金山現任市議員楊馳馬（Matt Haney）的前市議員甘大為（David Campos），22日向舊金山紀事報（Chronicle）證實，他不會參加6月的初選，即便他的姓名會出現在選票上。

甘大為22日在回覆紀事報求證的簡訊上說：「我不會參與6月的競選，儘管因為已提交文件的關係，我的姓名會出現在選票上。」

本周的舊金山特別選舉是甘大為和楊馳馬的對決，這項選舉是為了選出遞補去年邱信福獲任舊金山市府律師後留下的加州眾議員空缺。甘大為和楊馳馬兩人在2月15日的補選選舉中，是四位候選人中得票最高的兩位，因此晉級4月19日的決選。

由於邱信福留下的任期將在今年底屆滿，19日勝出者必須參與6月的加州初選，才能在11月大選中角逐下一屆州眾議員席位。現在麻煩的是，萬一甘大為在6月初選的得票數為前兩名，他的姓名也會出現在11月大選選票上，除非他要求選務處刪除。

甘大為表示，在重回舊金山地檢長博徹思（Chesa Boudin）辦公室任職前，他需要一點時間從這場讓他傷痕累累的選舉活動中復原。

現任加州民主黨副主席的甘大為21日推文表示，他已致電楊馳馬祝賀他獲勝，並祝他在沙加緬度一切順利。甘大為說：「舊金山需要有勇士在加州立法會為她發聲。我期待與他合作，並會盡一切所能協助他為我們的城市和社區爭取權益。」

楊馳馬22日也對紀事報說：「我感謝他的來電，也尊重他的決定。我期待與他合作，我也已經準備好前往沙加緬度，努力為舊金山人服務。」

楊馳馬在19日的選舉中獲得62%的選票，他預計會在5月3日在加州眾議會宣誓就職。

至於楊馳馬留下的第六選區市議員任期，市長布里德（London Breed）未來幾周內會任命遞補人選。如果新市議員希望繼續代表舊金山第六選區，就必須參加11月舉行的選舉。根據報導，楊馳馬已向布里德推薦其幕僚長馬宏尼（Honey Mahogany）接任，若獲得布里德同意，馬宏尼將是舊金山的第一位跨性別市議員。

舊金山 加州 眾議員

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