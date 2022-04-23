舊金山新冠檢測陽性率5% 專家憂過高

舊金山檢測陽性率突破5%，專家擔憂過高。(Getty Images)

根據最新數據，舊金山 新冠病毒檢測 陽性率於22日達到5%。檢測結果呈陽性的百分比、也就是疫情趨勢的關鍵指標，正在急遽上升，並已超過公共衛生官員認為令人憂慮的水平。約翰霍普金斯大學研究人員表示，依照感染疾病專家的經驗法則，檢測陽性率5%被認為「過高」(too high)。

舊金山目前7天平均值是從4月14日開始，這是有確認數據的最近一天，但初步數據顯示，未來幾天數字將超過7%。相較之下，全加州 檢測陽性率為3.1%，高於4月1日的1.3%。

舊金山上次檢測陽性率達5%是在去年12月爆發冬季Omicron確診激增疫情的前幾天。截至22日，舊金山是加州新冠病毒感染率最高的縣、平均每10萬名居民就有22個確診病例。比一個月前的每10萬人約有3人確診情況增加。並且確診數字可能被低估，因為現在許多人仰賴家庭檢測，這些檢測通常不會被通報或加入官方病例統計數字。

加州整體確診通報數字約為每10萬名居民有11人確診。幾乎所有灣區郡縣，包括聖馬刁、馬連、聖他克拉拉、阿拉米達、納帕、蘇諾瑪、康曲柯士達、聖他克魯茲縣的通報確診病例數，都高於全州平均水平。

不過，舊金山公衛部門官員表示，對感染率快速上升並不感到驚訝。舊金山公衛部門發給「紀事報」聲明指出，儘管新冠確診率一直是衡量病毒傳播的關鍵指標，但同時更關注住院與死亡等重症指標，提供公衛決策訊息，並就如何最佳部署資源、以達到受影響最多社區的需求，做出相關決策。

在冬季確診數激增又迅速暴減之後，舊金山新冠住院人數於過去四周內保持穩定，共約有30名病患住院。根據加州數據，截至22日，全加州有972名加州居民因新冠住院，高於19日的965人。上周住院人數是自去年6月以來、首次降至1000人以下。

隨著具有高度傳染性的Omicron BA.2變種病毒流行，加上大部分公共場合(包括飛機上與學校)無須強制佩戴口罩，住院人數可能還會上升，因為確診病例數可能會延後幾周出現。

根據「紀事報」分析，加州平均每天有50人死於新冠病毒，低於一個月前的7天平均值97人。灣區的高疫苗接種率可能會阻止最嚴重後果，但研究顯示，疫苗誘導針對感染的免疫力、包括加強劑注射的免疫力，會隨著時間推移而減弱。民眾目前面臨是否接種第二針加強劑以及何時接種的問題。

世界衛生組織之前曾表示，在政府縮減新冠防疫措施之前，地區陽性率應保持在5%以下至少兩周時間。