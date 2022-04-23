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29年鍥而不捨偵破黨樹銘案 聖馬刁員警獲表揚

記者熊移山／聖馬刁縣報導
聖馬刁縣議員卡內帕致贈榮譽狀，並由聖馬刁縣警局警長波拉諾斯代表接受。(記者熊移山／攝影)
聖馬刁縣議員卡內帕致贈榮譽狀，並由聖馬刁縣警局警長波拉諾斯代表接受。(記者熊移山／攝影)

發生在1993年的聖馬刁縣雜貨店店主黨樹銘謀殺案，上個月宣布偵破。這起案件被害人是亞裔，當地警方經過了29年鍥而不捨的調查後終於破案，對此地亞裔社區、對聖馬刁縣警局，都具有相當大的意義。4月22日，由聖馬刁縣縣議會議員卡內帕(David J. Canepa)主持會議表揚承辦此案的員警，並宣布4月22日為「聖馬刁縣警員日」。

聖馬刁縣警察局警長波拉諾斯(Carlos Bolanos)、地檢處檢察長瓦格斯塔夫(Steve Wagstaffe)，以及12名承辦警探及警員，出席了這場表揚會。

已宣布參選斯佩儀任滿留下的聯邦眾議員空缺的卡內帕，在記者會上感謝這群無名英雄，他說，正因為他們的存在才讓聖馬刁縣居民的安全受到保障。他強調，這件案子的偵破也同時宣示，任何罪犯都不要有僥倖的心態，因為每一起命案，不管被害人的種族、膚色、信仰，警方都不會放棄追查。特別在近來因為仇視亞裔(Asian hate)的氣氛，讓暴力攻擊事件增加，聖馬刁縣絕對會守護每一位居民的安全。

當年被搶商店叫 Devonshire Little Store，由於1985年就...
當年被搶商店叫 Devonshire Little Store，由於1985年就被社區鑑定為歷史建築，所以外觀和30年前幾乎一模一樣。店主孫先生還將門口的招牌刻意保留下來。(記者熊移山／攝影)

警長波拉諾斯表示，目前嫌犯赫夫曼拉莫斯(Rayna Elizabeth Hoffman-Ramos)已經從奧克拉荷馬州轉移到聖馬刁縣居留，在開庭審理之前將不會接受保釋。檢方已經根據她的證詞提出一級謀殺罪的指控，近期就會開庭審理。由於偵查資料未公開，所以現在僅能知道，這名慣犯當時是預謀搶劫才犯下這個案子，至於有沒有牽涉到種族成分，還不得而知。

當年被搶商店叫Devonshire Little Store，受害人是華裔店主黨樹銘。目前，商店還是由一位來自台灣的孫先生繼續經營，他是在案發後從黨樹銘遺孀那裡接手這家雜貨店。孫先生表示，像他們這家位於社區的小商店現在已經很少見了，可能是當年生意好才會引起歹徒的邪念。

孫先生現在還留有當時地方報紙針對這個案件的報導。由於案發當時，鄰居在聽到槍聲後，看見一名年約25歲的白人女性匆忙駕車離開，當時警方也根據他的敘述提供素描緝凶。孫先生還說，他和黨樹銘當年也只是一面之緣，被害人當年才64歲，是為了子女教育移民美國。因為是空官退伍，沒有其他專長，所以從一位朋友手上頂下這家雜貨店，才經營了4年就發生這件憾事。

因為被害人遺孀和三位子女，目前都不住在灣區，所以孫先生今天特別出席了這場記者會，代替家屬來見證這遲來的正義。

店主孫先生保留的當年報紙，上面很清楚看見警方提供的嫌犯素描照片。(記者熊移山／攝...
店主孫先生保留的當年報紙，上面很清楚看見警方提供的嫌犯素描照片。(記者熊移山／攝影)

亞裔 奧克拉荷馬州 警察

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