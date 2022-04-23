歐巴馬史丹福演講 籲抵制虛假信息傳播

前總統歐巴馬史丹福演講，籲科技業採取行動改善虛假訊息汜濫現象。（電視新聞截圖）

22日下午，在史丹福大學網路政策中心舉辦的名為「數字信息領域對民主的挑戰」的活動上，前總統歐巴馬 發表演講。

這位前總統身穿深色西裝外套、白襯衫，沒有打領帶，不時語氣輕鬆。但在大約一小時的演講中，他仍然發出了有分量的信息。他指出，俄羅斯 在烏克蘭 的戰爭是網上信息武器化的例子，與美國的選舉虛假信息有相似之處，他並廣泛討論了政府和大型科技公司可以做些什麼，來抵制網上虛假信息的病毒式傳播。

歐巴馬將網路空間的民主挑戰歸結為供需問題。「在供應方面，技術平台需要了解，它們在世界各地的消費者如何在消費信息方面發揮獨特作用。」他說，監管機構和公眾需要更多關於大型科技公司的排名系統和演算法的運作信息，以及透明度。在需求方面，他說，人們需要找到方法來打破「信息泡」，他補充說：「並不是說我們所有人都必須整天閱讀我們不同意的意見，但通過接觸不同的意見和新聞來源，可以拓寬我們的視野。」

雖然這位前總統指出，俄羅斯和中國是網路信息生態系統受到污染和限制的最壞例子，但他表示，美國也正在努力解決自己的問題。他暗示，美國的選舉造謠和示威叛亂，與俄羅斯總統普亭對該國媒體的控制、以及他操縱媒體為其在烏克蘭的戰爭製造支持的能力，相差無幾。

歐巴馬承認，在網際網路上清除攻擊性內容是不可能的，他呼籲更多的言論，而不是更少。他說，自由、有力、有時對立的思想交流，有利於公共討論。

至於解決方案，歐巴馬說他支持改革備受討論的「通信端正法」第230條，該條款保護公司對其網站上的言論不承擔責任。「我們需要考慮對第230條進行改革，包括決定平台在其網站上做廣告時，是否應該有更高的謹慎標準」。但他沒有說他支持廢除該條款。

這位美國史上第44任總統以充滿希望的口吻結束了他的演講：「在一天結束時，工具並不控制我們。我們控制它們，我們可以重塑它們。我們應該利用自己所掌握的每一個工具來捍衛我們最大的禮物，一個民有、民治、民享的政府。」