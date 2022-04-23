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灣區捷運延至聖荷西 缺16億經費

編譯組╱聖荷西22日電
VTA透露，目前BART列車通往全國第十大城市聖荷西的預算，可能短缺超過10億元。圖為北聖荷西貝律耶沙車站。(取自VTA官網)
VTA透露，目前BART列車通往全國第十大城市聖荷西的預算，可能短缺超過10億元。圖為北聖荷西貝律耶沙車站。(取自VTA官網)

聖他克拉拉谷交通局(Santa Clara Valley Transportation Authority，簡稱VTA)22日宣布，將需要新經費來源以支付灣區捷運(BART)延伸至聖荷西市中心的費用。這是VTA首度公開承認，目前BART列車通往全國第十大城市的預算，可能短缺超過10億元。

VTA財務長理查森(Gregg Richardson) 22日在董事會召開特別會議表示，VTA計畫在未來數月尋求填補資金缺口的方法，以達到聯邦政府最新預估計畫所需總額91.5億元經費。他指出，這並不是代表相信預估金額就是所需成本，但是上限額度，若能找到經費，就有信心計畫其餘部分能夠運行。

在2023年10月之前，VTA需向聯邦政府證明可額外籌集16.6億元，可能來自其他州與聯邦資源，否則有可能失去聯邦交通官員去年為BART延伸至聖荷西計畫、所做出23億元經費承諾。

VTA官方正式的BART延伸計畫預算仍為69億元，完成時間為2030年。但是，VTA發言人阿拉尼茲(Bernice Alaniz)表示，相關計畫所需物件與勞動力成本上漲，正在推高所需成本。另一方面，除了更直接的預算問題，立即性財務問題也困擾交通局，僅仰賴聯邦新冠紓困金以平衡南灣輕軌與巴士服務預算。

官員指出，交通局預測，支付BART營運延伸進入聖他克拉拉縣、經由密爾比達與北聖荷西貝律耶沙的目前延伸路段經費，也可能遭遇困難。VTA現在依賴2008年選民通過的銷售稅來支付BART大部分營運成本，但預估這些經費不足以支付所有費用。阿拉尼茲表示，VTA正尋求提供從預算其他部份轉移經費以彌補缺口。去年，VTA向BART支付2700萬元。

資金短缺引發關於VTA將如何負擔未來營運BART延伸路段距離共4個車站長達6哩的成本問題。目前聖縣BART車站在疫情期間開放，乘客量不多，僅為疫情前的13%。阿拉尼茲表示，VTA正在關注加州預算盈餘與其他聯邦經費，但這些資金存在競爭，成為州與國家其他交通機構的目標。她透露，現尚未有向聖他克拉拉縣納稅人尋求額外經費的打算。

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