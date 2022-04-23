實現碳中和 聖荷西目標2030

市長李卡多(前左)與聖荷西清潔能源公司今年2月共同宣布在寇恩縣投資興建一個新的62兆瓦 (MW) 太陽能發電和儲能設施。(聖荷西市長辦公室提供)

聖荷西 市長李卡多(Sam Liccardo) 和聖荷西清潔能源公司 (San Jose Clean Energy 簡稱SJCE) 近日宣布聖市在綠能 方面努力成果。SJCE透過太陽能、風能和水力發電，實現了95%的無碳電力組合，除了目前在全美十大城市中表現最好外，也可望在2030年實現溫室氣體淨零排放「碳中和」的目標。

李卡多表示，聖荷西市多年來一直為因應氣候變遷的問題做準備，其中最主要就是利用可再生和無碳能源的聖荷西氣候智能計畫(Climate Smart San Jose)。在非營利組織SJCE配合下，SJCE成為聖荷西市350000戶家庭和企業的社區能源供應商。並且將太陽能和風力發電從2019年提供45%的供電，提升到現在的60%。

他強調：「SJCE的綠能組合是我們為後代子孫創造可持續未來而採取的大膽行動之一」，矽谷也將利用創新解決方案，引領整個國家應對氣候變化。

SJCE 社區能源部主任米契爾( Lori Mitchell)表示，綠能電力正在改善社區和地球的健康，未來還會再針對沼氣、地熱等方式推動清潔能源。目前為止SJCE已投資超過10億元具有成本效益的太陽能、風能和電池儲能系統。其中新墨西哥州225兆瓦的風電場，有117台風力渦輪機發電，可以為186000戶家庭提供足夠的清潔電力。

今年2 月，李卡多與SJCE宣布，在寇恩縣(Kern County)將新建一個新的62兆瓦 (MW) 太陽能發電和儲能設施，也將在未來的12年每天早上6時到晚間10時提供清潔、無污染的電力，給聖荷西的家庭和企業。

為了朝向2030年實現碳中和的目標，聖荷西市府也正在朝著減少全市溫室氣體排放量以及創建袖珍森林(pocket forest)種植樹木兩方面著手。

市府統計截至2022年春季為止，車輛和交通相關的碳排放量仍佔該市溫室氣體排放量的50%以上。雖然聖荷西全市有近7萬5000輛電動汽車 ，但在配合加州鼓勵電動車的政策下，這個部分還有改善的空間。另外包括2021年禁止在新建築施工中使用燃氣動力設備和系統，以及更改建築規範、鼓勵電氣化、提高能源效率和電動汽車充電樁的設置，都是目前市府努力的方向。

除了致力於減少排放二氧化碳外，李卡多也趁著4月22日世界地球日，宣布將要在聖荷西市推廣袖珍森林計畫。第一批計畫由Bloom Energy公司提供30棵樹苗，將種植在北聖灣區的Baypointe公園。Bloom Energy同時也捐出7500美元最為樹木的養護費用。

市議員戴維斯(David Cohen)表示，將在全市最低樹冠的第4區種植1000棵樹的目標。李卡多希望植樹通過吸收二氧化碳、過濾空氣污染物以及防止洪水和侵蝕，進一步來完成這項碳中和的任務。