柏克萊加大疑槍手威脅 就地避險 女生躲地下室4小時

因為疑似槍手威脅，柏克萊加大警方發布就地避險令。（記者劉先進／攝影）

柏克萊加大 21日上午出現疑似活躍槍手，危及一名因有威脅行為而被暫時停課的學生。警方認為，出現嚴重而可信的全校範圍內的威脅，發布長達4小時的就地避險令（Shelter-in-place），要求所有人進入室內，遠離門窗，並進行大規模搜索。直到下午1時41分才取消避險令。

下午2時許，警方在校外找到與威脅有關的人。但並未透露此人是否因調查而被逮捕或拘留。學生梅西 亞（Julissa Mejia）說，因為取消上課，她試圖走回家，在文理學院內迷路，隨後躲到大樓內地下室的一個教室內四小時，一度很害怕。因為她這輩子從未在室內連續四小時，「經常聽說其他學校有槍擊 ，但從未想過它真的會在這裡發生。」

柏加大21日當天的面授課程全部取消。校園內餐廳、停車場、巴士等停止運營。附近六所學校軟封鎖，學生可在校園內活動，但大門緊鎖。

因為疑似槍手威脅，柏克萊加大警方發布就地避險令。（記者劉先進／攝影）

警方大規模搜索

21日下午1時許，就地避險令並未取消。記者在柏加大門口看到，學校未關大門，數個警員來回巡邏，表情較輕鬆。不時有學生和老師從學校內走出來，但情緒穩定。整體上，學校進出人較少，失去了往日的繁華和人潮湧動。此時，天空中還有直升機搜尋。

上午9時30分，柏克萊加大警方說，校園附近發生緊急情況。請進入室內並遠離門窗。警員正在校園內行動，請就地避險。柏克萊加大官方發布的郵件解釋說，封鎖學校，是由於活躍槍手威脅一名學生，該學生因威脅行為而被臨時停課。學校所有校園服務，如圖書館、餐廳和停車場都關閉，直到進一步通知。

但警方又解釋，校園內沒有活躍的槍手。正在積極尋找一個可能想要傷害特定人員的人。警方在9時30分發布緊急就地避險令，進行大規模搜索。到下午1時41分，警方取消避險令。

六所學校軟封鎖

學生運營的報紙The Daily Californian說法不同，表示，有嫌犯對學生學習中心的教師進行威脅。但警方並未證實。柏加大發言人馬格洛夫（Dan Mogulof）說，警方在校外找到與威脅有關的人。此人並未構成直接威脅，安全問題已解決，將在適當時候公布細節。

柏克萊聯合學區表示，出於謹慎考慮，已將六所學校置於「軟封鎖」狀態，因為離大學校園很近。學區發言人麥克德莫特（Trish McDermott）說，軟封鎖意味著學校的所有大門和門都被鎖住，但學生可以在學校建築內自由活動。當封鎖發布時，一個正在柏加大校園內進行實地考察的二年級學生就地避難，不過均無大礙。

柏克萊加大警方發布就地避險令。學生梅西亞在地下室的一個教室內待了4小時。（記者劉先進／攝影）

迷路躲到地下室

就讀天體物理學的女生梅西亞說，她在早上10時有一堂課，但因為疑似出現槍手，校園緊急避險，老師取消課程。她打算趕緊回家。沒想到，走到文理學院的大樓，因為建築物太複雜，她迷路了。一直走到地下室。有清場的老師告訴她，不能在建築物內亂走，需要就地避險。最終，梅西亞輾轉來到地下室的一個教室內避險，室內有還有另外一個教授語言學的老師，兩人素不相識。

地下室內的四個小時，梅西亞透過閱讀平復心情。「我從來沒在室內連續待過四小時。」她說，一開始不知所措，「想到這樣的事情居然會在學校發生，這很嚇人。你經常聽到其他學校有類似槍擊，但從未想過真的會在柏克萊發生。我嘗試保持緊急心態，不要過度憂慮。」

因為疑似槍手威脅，柏克萊加大警方發布就地避險令。不過，隨著威脅解除，巡邏的警員比較輕鬆。（記者劉先進／攝影）

梅西亞說，當時並不焦慮，只是想知道更多訊息。學校每隔15分鐘，給大家的更新幾乎一樣，只是說，老師和工作人員正在努力搜尋槍手。隨後，她才從建築物疏散離開。「即使是現在（註：當時並未取消避險令），也能看到一群學生還在走來走去，好像什麼都沒發生。我打算出去吃完拉麵。」

從紐約來灣區出差的華人向先生，特地和同事來柏加大參觀。事先並不知槍手一事，當記者轉告後，他和同事表情頗為淡定，「我聽到的紐約槍擊案就有20多起，尤其是4月12日的地鐵開槍掃射案，頗為血腥。聽多了類似案件，就有些麻木。我覺得柏克萊加大周邊總體上很安全，何況有警員巡邏，並不需要害怕。」

向先生說，屢次發生槍擊，就類似新冠疫情此起彼伏，不足為奇，「紐約地鐵發生槍擊，我們還是要乘坐地鐵。該幹嘛幹嘛，生活要繼續。」