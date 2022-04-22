我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克魅力：他喊收購推特 十餘家華爾街銀行排隊出錢

台積電美國廠招不到人？原來這要求最讓美國人卻步

加州職場疫情安全規定 將延長實施到年底

編譯組／美聯社沙加緬度21日電
當局宣布，包括強制性薪資在內的加州職場疫情安全規定將延長實施到年底。（美聯社）
當局宣布，包括強制性薪資在內的加州職場疫情安全規定將延長實施到年底。（美聯社）

繼包括強制性薪資在內的加州職場疫情安全規定恢復實施、並延長到今年9月後，當局21日再度宣布將這項規定的有效期延長到年底。

加州職場疫情安全規定本應在今年5月初到期，職場安全與衛生標準委員會（California Occupational Safety and Health Standards Board，簡稱Cal/OSHA）更新規定的決定，使勞資雙方再次產生衝突。

Cal/OSHA主席湯姆斯（David Thomas）說：「我不認為疫情已經結束，再過一、兩周病例就會再度激增。這是我們擁有的最佳保護措施。」

儘管衛生官員近來不斷放寬公眾口罩令、隔離規定和其他要求，勞工維權人士仍不斷遊說Cal/OSHA繼續提供勞工特殊保護。Cal/OSHA委員史塔克（Laura Stock）呼應了他們的請求。史塔克表示，不像公眾可以選擇自己的感染風險容忍度，職場勞工沒有選擇的餘地。

投下唯一反對票的委員會資方代表克勞馥（Kate Crawford）表示，規定只會造成混淆。加州商會（California Chamber of Commerce）的莫曲（Rob Moutrie）表示，繼續提供這種「排他性薪資」（exclusion pay）給感染新冠必須在家隔離的勞工，不但成本昂貴，也讓人困惑，尤其是立法會最近通過了新冠有薪病假。

Cal/OSHA的職場疫情規定適用於加州幾乎所有職場，包括辦公室、工廠和零售企業，而加州新冠有薪病假僅適用於員工人數超過25人的企業。莫曲表示，小商業要履行Cal/OSHA的規定特別困難。

Omicron亞型病毒株BA.2目前已成為加州最主要傳播的新冠病毒，它帶來可能出現新一波病例激增的威脅。

儘管加州新冠住院病人人數目前仍在低點，但自3月下旬以來，加州每日新增病例增加了三分之一，檢測陽性率也上升了一倍。但是，加州疫情模式預測，新冠住院人數下個月的住院人數將從現在的少於1000人增加到1400人，加護病房病人人數5月初也會開始攀升。

加州 疫情 勞工

上一則

「躲地下室4小時」柏克萊加大疑現槍手 學生緊急避險

下一則

看學術成績改抽籤 數據：洛威爾高中比他校更多元化

延伸閱讀

灣區大眾運輸系統解除口罩令 仍建議乘客戴

灣區大眾運輸系統解除口罩令 仍建議乘客戴
期中選舉 洛縣民主黨委員會背書5華裔

期中選舉 洛縣民主黨委員會背書5華裔
加大、州大36萬學生 今秋起可獲「中產階級獎學金」

加大、州大36萬學生 今秋起可獲「中產階級獎學金」
加州企業多元化立法 洛杉磯法官裁定：違憲

加州企業多元化立法 洛杉磯法官裁定：違憲
馬世雲拚連任訪中華會館 加強社區交流

馬世雲拚連任訪中華會館 加強社區交流

熱門新聞

本項促銷只限上Costco官網購物而不是現場採購(記者熊移山/翻攝)

COSTCO復活節假期網路特價 買150回饋50元

2022-04-15 17:31
丁禕（右起）是董軍康復之路中最大的助力。（記者李榮／攝影）

曾跑過世界四大極地超級馬拉松 50多歲老董腦梗死失語

2022-04-17 20:29
衛生專家表示，是否感染新冠病毒可能與人們免疫系統的差異有關。（美聯社）

為何有人從未染疫 有人接種仍多次感染

2022-04-19 11:08
灣區六位COVID專家分享何時注射第二劑補強針。（美聯社）

要不要打第2劑補強針？策略性擇時打？專家這麼說

2022-04-16 19:01
加州多次打擊性交易犯罪。圖為警方6年前查獲的華人妓院，藏身居民樓中。（檔案圖，記者劉先進 ／攝影）

「扣護照、限人身自由強迫賣淫」加州5華裔被判刑

2022-04-18 22:13
東巴洛阿圖成為灣區中位數收入漲幅最多的城市，部分原因是東巴洛阿圖靠近科技公司Meta總部，帶動整體居民薪資增長。(美聯社)

灣區中位數薪資水平 高於全加州、全美大部分地區

2022-04-16 14:41

超人氣

更多 >
兩個兒子遭退學 歐巴馬妻舅羅賓森狀告私立學校

兩個兒子遭退學 歐巴馬妻舅羅賓森狀告私立學校
紐約殺人棄屍案偵破 44歲雜活工被捕

紐約殺人棄屍案偵破 44歲雜活工被捕
台積電美國廠招不到人？原來這要求最讓美國人卻步

台積電美國廠招不到人？原來這要求最讓美國人卻步
影／拳王泰森飛機上暴怒 把「不識相」乘客揍到流血

影／拳王泰森飛機上暴怒 把「不識相」乘客揍到流血
想到美國工作嗎？台積電21廠技術員職缺開出3條件

想到美國工作嗎？台積電21廠技術員職缺開出3條件