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加州眾議員補選 楊馳馬宣布勝出 領先甘大為逾20%

記者李怡／舊金山報導
楊馳馬多次走進社區與民眾交流，從做教委時就積極參與社區義工工作，得到社區居民的信任。（記者李怡/攝影）
楊馳馬多次走進社區與民眾交流，從做教委時就積極參與社區義工工作，得到社區居民的信任。（記者李怡/攝影）

在加州眾議會第17區議員補選決選中，楊馳馬以3萬8916票，得票率63.8%領先。甘大為得票2萬2567，得票率36.7%。楊馳馬以26%的優勢領先競爭對手甘大為。楊馳馬陣營已在19日夜率先宣布勝選。

目前選票仍在統計中，選務處會在周六之前統計並宣布選舉結果，在4月28日之前確認選舉，之後交由市議會審批，市議會大約會在5月3日投票通過結果。

楊馳馬稱，此次的選舉已獲得決定性勝利。他稱自己之所以能贏得選舉，是因為能傾聽社區居民的意見、關心了解居民所關心的事情，以及努力工作，用切實的行動去幫居民解決問題。他感謝支持他的舊金山居民，也感謝團隊和志願者的努力。楊馳馬說：「我們的隊打了近18萬個電話，敲了8萬5000多扇門。把我的政治主張和綱領，切實的傳達給每一位社區居民。」

楊馳馬表示，他在2018年以27%的優勢贏得了D6區市議員的競選，19日又以27%的優勢贏得了州議會的競選。此次選舉，他在市議會D5和D9區中以30%的優勢獲勝；在市場南區（SoMa）、華埠、訪谷區（Visacion Valley）和寶多拉山（Potrero Hill）以近40%優勢獲勝。這表明他得到了州議會第17區幾乎所有社區的支持。

在19日的慶祝選舉勝利的派對上，楊馳馬表示，他到州議會後，會為舊金山爭取更多的資源，切實解決更多的問題。他還在推特上發文表示，住房危機需要大膽的解決方案，10年內會爭取給舊金山新增10萬個住房單位；結束排他性分區；加大對社會和經濟適用房的投資；加強租戶保護；啟動住房和無家可歸政策的監察。

投票支持率公佈後，已有多名民選官員發文，對楊馳馬表示支持與祝賀。州眾議員威善高祝賀楊馳馬當選，並稱，「在立法機關任職是一項巨大的榮譽，並可為社區創造重要的機會，期待共同合作推進有利於住房的議程和其他關鍵需求。歡迎新同事。」

舊金山市議員安世輝表示，「我想舊金山人都看到並認同楊馳馬一直以來，支持住房、支持勞工、具有包容性、前瞻性思維。積極的努力必定產生響亮的結果。恭喜！」

楊馳馬的好友 Wendy Aragón說：「楊馳馬從學校教育委員到第6區市議員，一直是一個正直、對公共服務充滿真摯熱愛的人。你以如此優雅的方式贏得了選舉，為你感到驕傲。希望到州府後做出更多有益於民眾的決定。」

此次補選的席位，是邱信福轉任舊金山市府律師後空出的，原任期到2022年底結束。所以19日的決選後，今年6月需將進行下屆17區眾議員初選，11月舉行複選。選舉獲勝後於2023年初任職。

同時，楊馳馬勝選後，空出的舊金山市議員職缺將由市長布里德在兩周內任命，目前市長辦公室未透露市議員的任命名單。楊馳馬已向布里德力推自己的幕僚長Honey Mahogany繼任第六區市議員職位。

舊金山 眾議員 投票

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