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灣區大眾運輸系統解除口罩令 仍建議乘客戴

編譯組／綜合20日電
灣區大部分交通系統30日都跟進宣布解除口罩令。（美聯社）
灣區大部分交通系統30日都跟進宣布解除口罩令。（美聯社）

加州衛生廳20日宣布解除大眾運輸系統口罩令，民眾今後在大眾運輸工具上、車站或機場都不需要再戴口罩。

加州公共衛生廳廳長亞拉貢（Tomás J. Aragón）20日發布聲明表示，加州已遵循聯邦衛生官員的指示更新了口罩規定。

亞拉貢說：「未來，加州仍強烈建議民眾在所有大眾運輸工具上、車站、渡輪和機場佩戴口罩，這些擁擠環境的通風性一般並不良好，無法提供乘客多一層保護，應該被視為具有高病毒傳染風險的場所。」

聯邦疾病防治中心（CDC）之前宣布，將大眾運輸系統口罩令延長實施到5月3日，以便有更多時間研究現在占新增病例數85%以上的Omicron亞型病毒株BA.2。

CDC20日表示，他們正在考慮對聯邦地方法官解除大眾運輸系統口罩令的判決提出上訴。CDC在聲明中說：「以目前的疫情來看，現在在大眾運輸系統的室內區域仍應該佩戴口罩。」

灣區大部分大眾運輸系統20日都宣布跟進解除口罩令，包括聖他克拉拉谷交通局（VTA）、灣區捷運（BART）、加州火車（Caltrain）和舊金山Muni。

VTA發言人羅斯（Stacey Hendler Ross）在記者會上說：「鑑於聯邦政府最近決定取消大眾運輸系統口罩令，VTA不再要求乘客和員工佩戴口罩，但仍強烈建議戴口罩。」

VTA、灣區捷運、加州火車和Muni皆強調，解除口罩令並不代表新冠疫情已經結束，而且衛生專家仍然建議民眾在許多場合最好繼續戴口罩，包括大眾運輸系統。

不過，灣區捷運董事會主席薩茲曼（Rebecca Saltzman）指出，她和董事李正元（Janice Li）及德夫提（Bevan Dufty）計畫在28日舉行的董事會上提出新口罩政策。

薩茲曼推文說：「新冠病例現在正明顯增加中，我們有義務保障乘客的安全，尤其是免疫功能低下或不滿5歲還不能打疫苗的乘客。」

數據顯示，加州目前單日平均新增2800個確診病例，比月初多出500例，灣區多縣現在是加州感染率最高的縣，包括舊金山。

口罩 加州 灣區

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