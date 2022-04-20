涉毀壞證據、私藏槍枝 金山3警被逮捕

舊金山警察局長史考特表示，沒有任何警察可以凌駕於法律之上。（美聯社）

舊金山警察 局長史考特（Bill Scott）19日宣布，根據對兩起不同案件的調查，舊金山警局逮捕了兩名現役警員以及一名退休警察。根據警局公告，被逮捕警員分別涉嫌毀壞現場證據，以及私藏警用槍枝等罪名。史考特表示，這些舊金山警局成員的行為違反了法律，他們沒能履行身為警局一員所承諾的行為準則和共同價值。

史考特局長說：「作為宣誓警察，沒有什麼比贏得公眾的信任是更高的使命。但讓我們感到失望的是，這些人的行為嚴重損害了其他警局成員每日出色的工作。同時，我要感謝警局內務部門成員的詳細調查，並遞交給舊金山地檢處特殊起訴部門。他們的勤奮和認真肯定了我們警局對問責制的承諾，即沒有一名現役或退休的警察可以凌駕於法律之上。」

警局公布的資料顯示，前警員威廉 姆斯（Mark Williams）在退休後，仍以兼職的身分繼續為警局工作，以緩解警員人力短缺的問題。2021年8月9日，當警局資產部門例行檢查武器庫時，發現了武器丟失的情況。警局當即立案，開始調查失蹤武器，最後發現失蹤武器與退休警員威廉姆斯有關。隨後，威廉慕斯被立即終止了在警局的兼職工作。2022年4月15日，舊金山高等法院法官簽署了對威廉姆斯的逮捕令。周二（19日），威廉姆斯來到舊金山縣監獄自首。他以非法持有槍枝、非法持有消音器以及盜用罪被扣押。

2021年7月3日，舊金山警局內務部調查員被告知，在之前一天晚上在市區街道上發生了一起毀壞證據的案件。在經過調查人員勘查後，確定了警官里昂（Kevin Lyons）以及警官希恩（Kevin Sien）對證據的損壞負有責任。這兩位警官隸屬於舊金山警局田德隆分局。有著21年從警經驗的里昂和從警5年的希恩在事發後被調離一線崗位。4月15日，舊金山高等法院簽署了對二人的逮捕令。19日，里昂和希恩來到舊金山縣監獄自首，他們將以破壞證據及隱藏證據罪被指控。