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專家示警：灣區新冠感染病例激增 官方數據不可靠

編譯組／灣區19日電
官方數據顯示灣區的新冠新增病例不多，但專家認為病例正在激增中。（Getty Images）
官方數據顯示灣區的新冠新增病例不多，但專家認為病例正在激增中。（Getty Images）

舊金山加大傳染病學家陳子平（Peter Chin-Hong）表示，他通常不太依賴坊間流傳的疫情證據，但最近幾周，似乎愈來愈難忽視被低估的新增病例數。

陳子平說：「感染新冠的人實在太多了，我聽到的病患人數和官方公布的數據並不相符。」

陳子平表示，他和其他研究人員並不相信舊金山現在公布的新增病例率反映出當前病例增加的程度，部分原因是接受檢測的人比以前少。

在過去幾波病例激增中，研究人員透過查看檢測陽性率或所有檢測的確診百分比，來確認新增病例數的可靠性。如果檢測陽性率高，通常意味著兩件事，第一是社區傳播率正在升高，即當地整體出現許多病例，檢測陽性率正是透過同時捕捉到有症狀和無症狀者來正確反映出這點。第二，檢測群（接受檢測的人）趨向有症狀者，這可能是因為社區整體對疫情的關心程度變低、檢測服務減少、或兩者皆有。在這種情況下，無症狀者或症狀輕微者成了漏網之魚。

為了了解舊金山是否正如陳子平和其他專家所相信的那樣，檢測陽性率與確診病例數之間的差距已擴大，舊金山紀事報（Chronicle）透過用每日檢測陽性率除以確診病例數，稱之為「不確定性比率」（uncertainty ratio），來進行探討。例如，如果檢測陽性率是11%，過去7天每日平均確診病例數為27例，那麼不確定性比率則為0.4（11除以27）。

如果不確定性比率變大，代表統計出的確診病例數大幅減少，即確診病例數變得較無法確定。如果不確定性比率變小，代表主動接受檢測者的比例增加，即被統計到的確診病例增加。

紀事報指出，在確診病例出現激增之前，不確定性比率通常會很高，代表檢測陽性率的增長快於官方統計到的確診病例數。例如灣區上一次出現高不確定性比率是在去年夏季，就在Delta病毒株造成病例激增之前。

根據紀事報的計算，舊金山過去幾周的檢測陽性率上升速度快於確診病例數，不確定性比率因此大幅上升，意味舊金山可能正要出現新一波社區病例激增。更重要的是，這是不確定性比率首次與確診病例數同步上升，代表病毒傳播率可能遠高於官方公布的確診病例數。

儘管高不確定性比率可能意味著社區傳播率高於官方統計出的數據，但陳子平表示，唯一可以肯定的是，官方提供的數據已不像過去那麼可靠。

陳子平說：「這些數據現在已經失真，而且比過去失真很多。大家現在只能依賴自己的智慧，多加小心，因為官方數據可能已不能再代表實際存在的風險。」

檢測 舊金山 疫情

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