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金州勇士進軍好萊塢 開發紀錄片、音樂等流行文化

記者王子涵／舊金山報導
BamBam7日在勇士隊主場大通中心進行中場表演。（BamBam社交媒體截圖）
BamBam7日在勇士隊主場大通中心進行中場表演。（BamBam社交媒體截圖）

NBA金州勇士隊周一（18日）宣布上線金州娛樂公司（Golden State Entertainment），新的分支將負責創造更多非籃球內容，如紀錄片、音樂等。此舉也被視作球隊進軍好萊塢娛樂產業的重要一步。

球隊法律高級顧問凱利（David Kelly）將作為首席商務官，負責該業務的發展。

勇士想通過此舉提高球隊品牌的知名度，拓展在體育圈以外的商業發展。「講述那些可以塑造文化、引領文化的人物故事。」凱利在接受採訪時表示。

金州娛樂公司成立後的首部作品將聚焦在兩位前NBA後衛，然而官方並未透露這兩位球員的名字。「這是一個需要被講述的故事。」凱利說。

凱利表示，新公司還將發布一張韓流明星BamBam的單曲。這名泰國出生韓國出道的明星，已經成為勇士的合作夥伴，他在社交媒體近3千萬的粉絲將極大助力勇士進軍娛樂圈。

凱利已經為勇士隊工作了10年，他一直是球隊設計薪資結構的專家。他說：「內容為王。無論你是在討論遊戲的內容，還是音樂、電影，向人們講述故事的能力永遠是最核心的。」

勇士隊總裁兼首席運營官施耐德（Brandon Schneider）表示，早在疫情大流行之前，球隊就正在考慮創建新的娛樂公司。「當看到喬丹紀錄片最後一舞（The Last Dance）成功時，我們就知道計畫改加速了。我們從中學到了很多，我們深深被它吸引住了。」施耐德說。

凱利坦言，金州娛樂公司還無法製作圍繞勇士最大的明星柯瑞（Stephen Curry）的紀錄片，至少現在還不行。「NBA集體協議中，限制了球隊圍繞現役NBA球員製作比賽之外的內容。」凱利說。

凱利表示，新公司將尋求將球隊內容授權給如Netflix等流媒體平台，而從中收取的版權費將增加球隊全年的營收。根據福布斯的排名，金州勇士隊在2021年的營收超過4億元。

球隊老闆拉科布（Joe Lacob）也有意將球隊打造成一個集科技與媒體一身的組織。凱利說：「我們不僅僅只是一直職業體育球隊，我們有責任探索更多的可能。」

勇士 NBA 營收

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