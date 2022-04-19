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420大麻日活動重返金門公園 21歲以下禁入

記者王子涵／舊金山報導
布里德宣布，今年的大麻日慶祝活動將第一次允許檢驗合格的大麻合法售賣。（推特截圖）
布里德宣布，今年的大麻日慶祝活動將第一次允許檢驗合格的大麻合法售賣。（推特截圖）

舊金山市長布里德（London Breed）18日在市府召開記者會，宣布因疫情停辦兩年的420大麻日慶祝活動將重返金門公園的羅賓威廉姆斯草地（Robin Williams Meadow）。

布里德表示，受管控以及檢驗合格的大麻將首次在活動當天進行合法售賣，預計將發售2萬份。但根據新的規定，21歲以下的市民將不得進入活動現場。活動將在上午10時開始，下午5時結束。

「在遭遇新冠疫情重創之後，我們的城市仍然處在恢復當中，我們正竭盡全力重新舉辦公共活動，正是這些活動讓舊金山變得如此特殊。」布里德說，「我期待420活動日能夠在金門公園舉辦成功，但所有人都應該記住收拾好自己的物品，保持尊重，保持友善，以及享受節日。我要感謝活動的組織者和我們所有城市部門的工作人員，以確保這一活動能夠順利舉辦。」

市議員潘正義（Dean Preston）說：「我們很高興420活動再次回歸。非常感謝所有為今年活動的成功舉辦而努力的市府雇員、商家、居民和活動組織者。現在，我們比以往更加需要積極向上的慶祝活動，使人們可以圍繞著接納、友愛和享受走到一起。我希望每個人都能夠開心！」

舊金山娛樂與公園部門總經理金斯伯格（Phil Ginsburg）表示，在舊金山生活的最美好的一部分就是，人們可以在美麗的公園裡享受時光。金斯伯格說：「我們歡迎所有人參加420的慶祝活動，但我們也要求大家尊重彼此，尊重公園的其他遊客，尊重當地社區，共同享受公共空間。」

舊金山大麻辦公室（San Francisco Office of Cannabis）主任帕特爾（Nikesh Patel）說：「今年，受管制的大麻首次可供銷售和消費，這展示了舊金山是一個充滿活力的大麻社區。我們會幫助每個參加慶祝的人，創造一個安全、乾淨和愉快的體驗。」

舊金山衛生局長考法克斯（Dr. Grant Colfax）提醒道：「我們提醒每一個舊金山人在慶祝的同時採取適當的健康預防措施。要了解你所消費的物品來源，只相信有信譽的供應商。通過留意呼吸困難或反應遲鈍等現象，幫助你和身邊的人。學習並攜帶可以逆轉阿片類藥物的納洛酮（naloxone）」

舊金山 大麻 疫情

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