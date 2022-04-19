沙加緬度槍戰 3死者涉幫派衝突 案發前上傳影片嗆聲

法院文件指出，沙加緬度大規模槍擊案中有三名死者參與幫派衝突。（美聯社）

新法院文件顯示，在沙加緬度（Sacramento）大規模槍擊 案中身亡的六名死者當中，有三名涉及幫派 衝突，至少有一名死者在事件中開槍。

15日提交給沙加緬度縣檢察長辦公室的文件指出，在這起槍擊事件中死亡的六名死者中，有三名是幫派份子，他們是32歲的荷耶拉奇西（Joshua Hoye-Lucchesi）、29歲的特納（Devazia Turner）和38歲的哈利 斯（Sergio Harris），警方確認特納在事件中曾開槍，但不確定其他兩人是否也有開槍。

警方上周表示，這起發生在4月3日的槍擊案至少有5名槍手，兩名嫌犯史麥利和丹卓‧馬丁兄弟（Smiley and Dandrae Martin）已經被捕，另一名嫌犯，27歲的嫌犯佩頓（Mtula Payton）仍然在逃。

從一段在槍擊案發生前數小時上傳到社群媒體的影片中可以看到，馬丁兄弟和荷耶拉奇西帶著兩把手槍和一把步槍。長達13頁的法院文件指出，荷耶拉奇西和史麥利‧馬丁在影片中說，要帶著槍到市中心夜店外閒逛，並吹噓要射殺敵對幫派成員，兩人還表示效忠幫派Garden Blocc Crips。

文件還表示，沙加緬度市中心一部監視錄影機4月3日凌晨1時57分時拍到，一個站在史麥利‧馬丁身旁的人舉槍往佩頓和特納的方向指，佩頓和特納接著就往馬丁兄弟和荷耶拉奇西所站的地方走去。當局稱，佩頓和特納是敵對幫派G-Mobb的成員，當時和他們在一起的還有哈利斯，哈利斯則是幫派Del Paso Heights Bloods的成員。

文件還稱，凌晨2時剛過沒多久，有人看到史麥利‧馬丁和特納開始駁火，馬丁使用Glock 19手槍連續發射28發子彈，加上其他人開槍回擊，街上總共找到100多發子彈的彈殼。

為了確保目前重傷住院的史麥利‧馬丁在出院轉移到沙加緬度總監獄後不被保釋，沙加緬度縣副檢察長布萊德‧吳（Brad Ng）已發出禁制文件。檢方計畫以持有手槍和步槍的重罪對史麥利‧馬丁提起告訴。