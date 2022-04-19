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自導自演綁架案 北加婦女認罪

編譯組／沙加緬度18日電
北加州2016年謊報遭綁架婦女帕皮尼（中）出庭認罪。（美聯社）
北加州2016年謊報遭綁架婦女帕皮尼（中）出庭認罪。（美聯社）

一名北加州女子周一（4月18日）承認她偽造了自己的綁架案，並就此向聯邦調查局撒謊。

來自瑞定的39歲的帕皮尼（Sherri Papini）在半小時的法庭聽證會上，沒有對她精心策畫的騙局作出解釋。 她同意在上周與檢察官達成的協議中認罪，並計畫於7月11日被判刑。

檢察官同意建議採用量刑範圍內的低端判刑，估計為8至14個月的監禁，而不是對這兩項指控的最高25年。帕皮尼同意支付高達30萬元的賠償金，這包括在西部幾個州尋找她及做調查的費用。

這位已婚的兩個孩子的母親在認罪書中承認她直到2020年8月一直在撒謊，而事實上並未發生綁架。帕皮尼沒有提供她為什麼這樣做的理由。她的律師波塔諾瓦（William Portanova）上周表示，他甚至懷疑她自己是否知道。

帕皮尼周一說，自從她回來以後，一直在接受對她焦慮、抑鬱和創傷後應激障礙的價值超過3萬元的精神治療，她向國家受害者賠償基金收取該費用，現在是她賠償金的一部分。

檢察官說，她的假綁架並不是一時衝動，她計畫了一年多，而她的丈夫並不知道。兩位心理健康專家分別表示，帕皮尼的組織和計畫之周密，使精神分裂症、雙相情感障礙和抑鬱症等似乎成為不可能的解釋。

在亞利桑那大學醫學院和馬友診所（Mayo Clinic）任教的法醫精神病學家，並經常擔任專家證人的拉穆勒（Ian Lamoureux）博士說，帕皮尼可能期望綁架騙局會給她帶來 「名和利」。

她確實在經濟上受益：除了受害者賠償，她還必須償還近12萬8000美元的殘疾津貼。另外，一個GoFundMe活動籌集了超過4萬9000美元來幫助這個家庭。

作為一個可能相關的因素，拉穆勒博士指出帕皮尼可能利用了假英雄或 「病態英雄 」現象，即社會將受害者當作英雄的做法，來尋求認可或受歡迎。她也可能偽造綁架以避免一些其他不利的後果。

紐約市Principium精神病學的創始人和醫療總監科恩（Ziv Cohen）博士說，還有諸如強迫性說謊者的可能。這個案例是不尋常的，因為帕皮尼沒有明確的動機，但對於一些病態的騙子來說，其動機僅僅在於愚弄他人。

檢察官 加州 醫學

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