加州議員推幼稚園強制性、全日制 縮小成績差距

強制性及全日制幼稚園加州兩項新法案意義重大。 （美聯社）

加州 參議員盧比歐（Susan Rubio）正在倡導法案，使幼稚園成為強制性。而州眾議員麥卡錫（Kevin McCarty）也已提出立法，要求學區 提供全日制幼稚園。雖然這兩項提案以前都被提出過，但一旦獲得通過，它們將從根本上重新定義和擴大關鍵的幼稚園經歷。

專家們說，廣泛研究得出新的共識，即高質量的早期教育可以幫助兒童培養所需技能，使其成為終身學習者。

倡導者說，將幼稚園變成強制性將有助於縮小加州的成績差距，因為一些不上幼稚園的兒童很難趕上他們的同齡人。來自低收入 家庭的兒童進入學校時的學習能力，比他們更有優勢的同學要差，這個問題已因疫情而加劇。

加州參議會第70號法案要求所有學生在進入一年級之前完成一年的幼稚園學習，以確保兒童為小學做好準備。該法案在參議會兩黨投票通過後，現在將提交給州眾議會。

幼稚園本身多年來已經發生了變化。研究表明，現在孩子花在藝術、音樂和戲劇等活動上的時間比例比以前要小。教師們說，現在的幼稚園對孩子準備上一年級至關重要，因為一年級在學術上比以前更加嚴格。

加州幼稚園政策的另一個潛在變化，是強制要求各區提供全日制課程。法案的支持者說，更多的教學時間有助於學生為一年級做好準備。目前，一些地區只提供部分時間的幼稚園。

麥卡錫說：「全日制幼稚園為學生提供了他們需要的時間，讓他們參與有意義的學習和遊戲。與半日制課程相比，可以使學生有更大的入學準備，更多的自信心和更好成績」。

根據州議會第1973號法案，學區將被要求從2025-26學年開始為所有學生提供全日制幼稚園課程。學校將能夠在全日制課程之外，提供非全日制幼稚園。

「我們看到一項又一項的研究報告表明，參加全日制課程的兒童與參加非全日制課程的同齡人相比，成果更好」，加州幼稚園協會主席戈爾巴克（Gennie Gorback）說。「我們知道，全日制計畫對英語學習者和來自較低社會經濟背景的兒童是有益的。我們還知道，全日制項目有更多的時間將遊戲納入他們的日程，這一點非常重要」。

然而，一些家庭更喜歡非全日制幼稚園，特別是那些認為較短的上學時間對幼兒來說更適合發展的人。研究表明，這是服務於中產階級和富裕社區的地區傾向於提供非全日制幼稚園的原因之一，而較貧窮的地區往往提供全日制課程。