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復活節周末撿彩蛋、辦派對 助力金山小商業

記者王子涵／舊金山報導
舊金山遊樂園部門舉辦的撿彩蛋（Eggstravaganza）活動，吸引了各個年齡段的孩子們來參加。（推特截圖）
舊金山遊樂園部門舉辦的撿彩蛋（Eggstravaganza）活動，吸引了各個年齡段的孩子們來參加。（推特截圖）

灣區陽光普照，舊金山的人們終於可以外出享受陽光，享受節日給家人們帶來的團聚和歡樂。在因疫情大流行闊別兩年時間後，復活節的各式慶祝活動終於返回了舊金山。

舊金山遊樂園部門舉辦的撿彩蛋（Eggstravaganza）16日活動吸引了各個年齡段的孩子。活動中，一名孩子在30秒內收集到超過12枚彩蛋，拿到了第一名。

舊金山遊樂園部門舉辦的撿彩蛋（Eggstravaganza）活動，吸引了各個年齡...
舊金山遊樂園部門舉辦的撿彩蛋（Eggstravaganza）活動，吸引了各個年齡段的孩子們來參加。（推特截圖）

部門官員唐娜麗（Anne Marie Donnelly）說：「很久沒有舉辦大型活動了，這是一次很好的能夠吸引社區參與有趣活動。」

活動中設置了很多吸引兒童的娛樂設施，如旋轉木馬、蹦床等，主舞台還有樂隊表演讓所有人融入節日的氣氛中。

與往年最大的不同，今年的活動是免費參加的。

「太愛這場活動了。我們帶著孩子一起參加，一切都很開心。很高興撿彩蛋活動又回來了。」一位家長說

與此同時，舊金山卡斯楚區（The Castro）復活節派對是首次亮相，該活動沿著諾伊街（Noe Street）與市場街（Market Street）相連。活動內容十分豐富，有寵物公園，有復活節兔子的玩偶，有多達數十個的小商業攤位。

舊金山市政府與卡斯楚商人協會共同撥款和籌備，協會籌畫了街區派對來慶祝復活節，以吸引更多遊客助力小商業。

協會代表卡拉克（Dave Karraker）說：「我們的目標就是幫助當地小商業，將更多的人帶進社區。很幸運地得到了市政府的撥款，才有了今天的活動。」

有超過2000人參加了慶祝活動，組織者表示這是一次成功。居民麥克馬金（Joy McMackin）希望可以成為卡斯楚社區的傳統。他說：「這對社區是一件好事，很高興可以在這裡享受天氣和復活節的快樂。」

舊金山 復活節 疫情

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