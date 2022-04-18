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灣區短暫陣雨 本周將持續出現

編譯組／灣區17日電
專家表示，類似16日這種短暫陣雨情形仍將繼續出現，希望北加州能多得些雨水。(美聯社)
專家表示，類似16日這種短暫陣雨情形仍將繼續出現，希望北加州能多得些雨水。(美聯社)

根據國家氣象局，在乾旱情況下，灣區各地16日上午均降陣雨，中午過後，天氣轉晴。這種陰晴不定，時而陣雨的氣候狀況，本周將繼續延續下去。

國家氣象局氣象學家梅樂 (Matt Mehle)指出，16日當天，舊金山市區降下約0.28吋雨水。梅樂在氣象局舊金山服務站工作。他說，灣區各地於16日降下四分之一到二分之一吋雨水。

他說，北灣雨量最多，最像一般冬天雨季情況。北灣與當地沿海地區16日雨量高達1.5吋，北灣內地降雨量約為半吋到一吋之間。

大屋崙地區16日天氣變化極大，上午突然之間下大雨，雨量隨後時大時小，中午過後不久，天空突然放晴。17日復活節當天，大屋崙地區天氣是一片晴朗。

根據國家氣象局預報，舊金山復活節最高溫達60多度，最低溫約為45度，最高風速約為每小時24哩。東灣內地復活節出現陣風。核桃溪市的高溫達68度，夜間低溫降至40度左右，風速每小時18哩。

根據加州交通處 (Caltrans) ，塞拉山附近高速公路16日下大雪，在這些公路開車，汽車輪胎必須加上鏈條，以免路滑駕車失控。柏克萊加大設於多納通道 (Donner Pass) 的中央塞拉山降雪實驗觀察所 (UC Bereley Central Sierra Snow Lab) ，太浩湖地區16日降雪量約為7.5吋，整個地區上周降雪量高達40吋左右。

塞拉山附近80號州際公路由於下大雪關係，路面冰滑，許多車輛路滑失控，公路交通非常緩慢。加州交通處指出，16日下午路面積雪均已剷除，然而復活節期間，氣候仍將潮濕，有降雪的可能，民眾必須留意。

北加州16日這場雨雪出現在冬天雨季之後，相當出人意料之外。梅樂說，雖然這些雨水無助於解除加州長期乾旱，可是澆濕加州乾燥的山林，有助於降低野火爆發危險。

梅樂說，16日這場雨就好像將一桶水潑在游泳池裡，需要更多桶水，才可能對乾旱情況產生影響，無論如何，下雨總是好事。類似16日這種短暫陣雨情形仍將繼續出現，希望北加州能多得些雨水。

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