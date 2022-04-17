我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

BBC：俄軍聲稱擊落「載有西方國家運送武器之飛機」

舊金山百年豪宅開價2580萬等買主 好萊塢也來取景

民調：66%加州人認為所得稅太重

編譯組／綜合報導
2022年的報稅日由4月15日延後到4月18日，圖為華府的國稅局外觀。（美聯社）
2022年的報稅日由4月15日延後到4月18日，圖為華府的國稅局外觀。（美聯社）

2022年的報稅截止日將屆，柏克萊加大政府研究所的最新民調顯示，66%的加州納稅人認為聯邦與加州的所得稅負擔太重，與2016年的全州民調相比，稅收太重的抱怨比率增加了10個百分點。

特別是近幾年來新冠疫情難以平息，加州人更覺得收入變少，40%認為財務狀況與一年前相較變差，只有20%的人覺得變好。這份民調是在3月29日至4月5日間，對8676位合格選民所進行，誤差為正負2個百分點。

認為所得稅率過高的比例，在黨派之間也出現差異。共和黨人間，83%認為稅率太高；民主黨人間則為54%，獨立選民66%。其他人皆認為稅負得宜，但是幾乎沒有人覺得應該加稅。

另一份由加州公共政策研究所（PPIC）進行的民調，也同樣反映出黨派差異。保守派選民更傾向認定稅率過高，加州也是全美最高的幾州之一。事實上，加州的所得稅全美排名第十，低於紐約、佛蒙特、明尼蘇達、夏威夷州

雖然加州的所得稅高，但免稅比例也高，地產與交易稅率也相對較低。因為這個財年的稅收超徵，州長紐森與議會也在討論是否退稅或停漲氣油稅。

不過，民調也反映出一點，民眾雖然抱怨稅率高，但卻不是他們最在乎的事情，應該不至於引發類似1970年代或2000年前後的稅改浪潮。政府研究所問到選民最關心的兩大議題時，稅率只占了15%，低於房價過高的31%，與遊民問題、治安與犯罪、油價飆漲、氣候變遷與環境問題。

此外，洛杉磯時報指出，近年來加州選民也確實認可了加州與各縣加稅的措施，2001年以來的公投就通過了75%的州稅增加提案，50%以上的縣份加稅提案，與80%的學區發債措施。

加州 民調 夏威夷州

上一則

有火災和燒傷危險 一元樹召回百萬支熱熔槍

下一則

疫情漸緩 矽谷孩童踴躍參加復活節撿蛋

延伸閱讀

政策專家陳仁宜競選加州主計長洛杉磯造勢

政策專家陳仁宜競選加州主計長洛杉磯造勢
加州學生疫苗令不取消但延後 州長稱在等待FDA正式批准

加州學生疫苗令不取消但延後 州長稱在等待FDA正式批准
民調：66%加州人認為稅率太高

民調：66%加州人認為稅率太高
加州賠償小組 費爾摩區教堂開會

加州賠償小組 費爾摩區教堂開會
加州將撥3.12億美化高速公路沿線 創3600職缺

加州將撥3.12億美化高速公路沿線 創3600職缺

熱門新聞

本項促銷只限上Costco官網購物而不是現場採購(記者熊移山/翻攝)

COSTCO復活節假期網路特價 買150回饋50元

2022-04-15 17:31

影／北加矽谷家得寶5級大火 熊熊燃燒2小時

2022-04-09 23:38
灣區六位COVID專家分享何時注射第二劑補強針。（美聯社）

要不要注射第二劑補強針 專家這麼說

2022-04-16 19:01
劉美賢宣布退役，她是代表美國參加2022年冬奧會的最年輕運動員，在女子花滑中取得第七名的成績。 （美聯社）

華裔花滑之星 16歲劉美賢退役「迎接滑冰外的生活」

2022-04-10 02:20
儘管利率已開始上升，但灣區的房地產市場依然火熱。（記者李榮／攝影）

矽谷房價狂飆 首購族喊苦：口袋太淺被市場上了一課

2022-04-14 20:33
舊金山Westfield購物中心將在2024年前退出美國市場。（記者李怡／攝影）

舊金山Westfield購物中心將易主 母公司2024年前退出美國市場

2022-04-14 02:19

超人氣

更多 >
你可能猜錯 瑞士手表最大買家 風水輪流轉是這個國家

你可能猜錯 瑞士手表最大買家 風水輪流轉是這個國家
糧食券「額外補貼」叫停 物價飆漲之際 4000萬人受衝擊

糧食券「額外補貼」叫停 物價飆漲之際 4000萬人受衝擊
曾說「亞裔少一點 美國比較好」 賓大教授：亞裔怨恨西方人成就

曾說「亞裔少一點 美國比較好」 賓大教授：亞裔怨恨西方人成就
2新病毒株具高傳染性 紐約傳播快速 周末聚會先檢測

2新病毒株具高傳染性 紐約傳播快速 周末聚會先檢測
黃曉明超強馳援 9000噸物資可以直送上海小區

黃曉明超強馳援 9000噸物資可以直送上海小區