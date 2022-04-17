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有火災和燒傷危險 一元樹召回百萬支熱熔槍

記者熊移山／聖荷西報導
這款熱熔膠槍(Crafter’s Square Glue Gun) 塑膠槍體是黑色的，帶有橙色扳機。膠槍在手柄上方有一個銀色的 UL 列名標籤，標籤上印有「GLUE GUN」和「XY-15302」。(圖翻攝自網路)
這款熱熔膠槍(Crafter’s Square Glue Gun) 塑膠槍體是黑色的，帶有橙色扳機。膠槍在手柄上方有一個銀色的 UL 列名標籤，標籤上印有「GLUE GUN」和「XY-15302」。(圖翻攝自網路)

消費品安全委員會 (the Consumer Product Safety Commission，CPSC)日前宣布，由於有造成火災和燒傷的危險，將召回超過100萬支熱熔膠槍。如果民眾在2020年8月至2022年2月在全國一元店Dollar Tree以及在2022年1月至2月在家多樂(Family Dollar)商店購買過這項產品，可以選擇丟棄或立即前往商店退貨。

CPSC表示，Dollar Tree在產品販售後收到了幾起電氣故障報告。這些報告主要是在使用熱熔膠槍的過程中，因為主體過熱造成電線走火引發火災和燙傷。另外還有一份導致皮膚過敏的報告。被召回的這款熱熔膠槍(Crafter's Square Glue Gun) /. 塑膠槍體是黑色的，帶有橙色扳機。膠槍在手柄上方有一個銀色的UL列名標籤，標籤上印有「GLUE GUN」和「XY-15302」。CPSC提醒消費者應立即停止使用這款產品，商店將全額退款。

其實熱熔膠槍並不是新產品，多數人喜愛他的原因，都是因為它相較於一般的黏膠黏性更高，很多工藝品皮件、木製、金屬都喜歡使用熱熔膠槍來沾黏配件。

專家表示，就是因為熱熔膠槍早已經過了專利保護、製造技術也不高，所以幾乎人人都能製作。所以品質的好壞當然就和售價有關，因為熱熔膠槍需要高溫熔化「膠條」，所以在電的瓦數上就需要較高的要求，一般售價較低的都在20-30瓦之間，高檔一點的就會在50-100瓦。但是如果槍身品質沒有達到相對應的耐熱品質，就很容易出問題。這一款熱熔膠槍以約1美元的價格在全國範圍內銷售，可見它的品質應該不是很好，所以才會出現問題。

專家也提醒，熱熔膠槍的操作有一定危險，千萬不要讓膠槍在沒有人在旁邊的情況下繼續供電，他相信多數的意外都是在這樣的狀況下發生。

熱熔膠槍除了適合沾黏物件外，網路上也有一些使用小技巧分享：https://www.youtube.com/watch?v=ShS2kpmBibk

消費品安全委員會4月14日宣布，由於有造成火災和燒傷危險，將召回近100萬支熱熔...
消費品安全委員會4月14日宣布，由於有造成火災和燒傷危險，將召回近100萬支熱熔膠槍。(圖翻攝自網路)

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