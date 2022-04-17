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「當選是為了改變」 博徹思反擊：推動罷免者「反華人」

記者王子涵／舊金山報導
博徹思表示，罷免選舉背後的人是種族主義者。（記者王子涵／攝影）
博徹思表示，罷免選舉背後的人是種族主義者。（記者王子涵／攝影）

處在罷免漩渦中的舊金山市地檢長博徹思（Chesa Boudin），日前在接受舊金山標準報（The San Francisco Standard）專訪時強烈回應了罷免支持者對於他的質疑，對所謂地檢處的管理不當、犯罪率升高以及田德隆地區的擔憂等問題，作出說明和回擊。

博徹思在採訪中用了相當長的時間，批評罷免運動是由共和黨資助的政治行動，而不是基於事實。博徹思表示，他在華裔社區得到了相當多的支持，當看到相關政治宣傳將他描繪為共產主義者時，他感到十分反感。他更直接指出，罷免選舉的大部分資金，是來自灣區對沖基金經理奧伯多弗（William Oberndorf）。

「罷免選舉背後的人，是種族主義者，」博徹思說，「他們反移民，反華人。如奧伯多弗一樣站在罷免選舉背後的人，是金錢驅動他們發聲。我已經向他提出了辯論的要求。我想讓所有舊金山的人，聽聽他對於公共安全的想法是什麼。」

與前任地檢官相比，博徹思執政期間的最大不同就是他善用審前的分流（Pre-trial Diversion）作為尋求罪犯認罪的一種方式。博徹思表示，他知道審前分流的方式在他的任期內得到「極大的增加」，但他解釋道，這是因為新的州法使得更多輕罪犯有資格進行審前分流。博徹思表示，尋求定罪或判刑的傳統方式並不奏效。

「我們知道，大約三分之二的被送往州監獄的罪犯，在被釋放後的幾年中將會再次犯罪。」博徹思說，「換句話說，傳統的方式對於未來預防犯罪並不奏效。」

去年末，一名舊金山最高法院法官在法庭中斥責了地檢官辦公室的管理混亂、人員頻繁調整的問題。對此博徹思回應道，事實上他的辦公室在幾周後得到了同一法官的誇獎。他補充道，頻繁的人員調換確實不同尋常，但是這並不是件壞事。

「我參選就是為了改變，」博徹思說，重要的是效率，「如果僱員花費整個職業生涯在同一間辦公室，那是不堪設想的。」

田德隆區的狀況，與罷免博徹思運動息息相關。警方需要更多的警力來滿足該地區的執法要求。博徹思表示，地檢處的工作是依靠警方逮捕嫌犯行動，作為地檢官他不會承諾支持增派警力，他補充說，「我對於削減警察經費運動沒有主張。」

「我不知道解決方案是什麼，」博徹思說，「追究罪犯的責任是我的工作，我想以一種能夠預防未來犯罪的方式來進行，支持受害者，給予他們恢復的空間。如果警方無法進行逮捕，我就無法追究罪犯的責任。」

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