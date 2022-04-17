無症狀染疫 加州免隔離 阿拉米達縣暫不跟進

阿拉米達縣除外，加州人接觸新冠病毒後無需再隔離。（電視新聞截圖）

除非是在高風險環境下，加州 的衛生部門不再建議對任何暴露於新冠病毒的無症狀者實行五天的隔離期。然而，他們仍然建議你在接觸後的三到五天內接受檢測 。

聖荷西一家dulceria和piñata商店的老闆說，這項新指南將使他們不至於一直人手不足，但同時也害怕爆發疫情 ，使整個經營活動再陷停頓。

辛西婭（Cynthia Velazquez）是店主之一，她說，她和丈夫一直遵守加州的COVID-19準則。「對我們來說，是更希望員工待在家裡，直到他們檢測出陰性，」她說。

在疫情的高峰期，他們每周至少有一名員工請病假，辛西婭說，一位員工缺席真的會影響店家的業務。

但與此同時，她和她的丈夫荷西也意識到，如果無症狀員工去上班，讓所有人都生病，這將對他們的家庭企業造成更大的傷害。

辛西婭的丈夫、這家店的共同擁有者荷西（Jose Velazquez）說：「如果我生病了，那麽生產就停止了，我是這裡唯一的產品製作人。」

因此，除非不得已，他們決定讓員工留在家裡。荷西說：「我認為缺一個員工我們也能應付，如果是幾個，我可能要重新考慮，會問誰能回來幫助我們。」

在與灣區所有的縣級衛生部門聯繫，除了阿拉米達縣，幾乎所有的縣都確認他們的指導方針與州府一致。阿拉米達縣正在對不斷變化的COVID疫情進行評估，以確定是否仍將要求無症狀者進行隔離。

衛生專家則表示，隔離可能是一個好主意，因為病例又開始上升。

「沒有了口罩強制令，大型活動現在可以開始舉行，對我來說，病例上升並不奇怪，我們面對的是一個比原來的Omicron更具傳染性的變體BA.2，它正在慢慢地進入美國，」舊金山加大傳染病專家魯比奧（Luis Rubio）博士說。

專家說，隨著更多限制的放鬆，病例將繼續上升。所以，我們現在需要密切關注我們的住院率。