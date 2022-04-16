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新冠新增病例率維持低點 屋崙學區下周解除口罩令

編譯組／屋崙15日電
鑑於新增病例大幅減少，屋崙聯合學區宣布解除口罩令。（美聯社）
鑑於新增病例大幅減少，屋崙聯合學區宣布解除口罩令。（美聯社）

鑑於新冠新增病例率在春假過後仍維持在低點，屋崙聯合學區（Oakland Unified）15日宣布，會在接下來的一周之後解除室內口罩令。

加州衛生官員一個月前已解除學校口罩令，灣區各學區隨即在3月中旬跟進解除，只有包括屋崙聯合學區在內的少數幾個學區繼續維持口罩令至今，而現在離學年結束僅剩一個月。

不過，擁有3萬4000名學生的屋崙聯合學區表示，萬一新冠病例再度激增，他們會重新恢復口罩令。

屋崙聯合學區安全團隊在聲明中說：「我們必須清楚指出，即使傳染率和住院率已比今年初低，新冠病毒仍大量存在我們的社區之中。因此，我們強烈呼籲所有師生在室內繼續佩戴口罩。」

數據顯示，儘管目前新增病例率遠低於1月時的Omicron疫情，但無論是一般社區還是學校，新冠病例都有不斷增加的趨勢。

馬連縣最近爆發集體感染事件，50多名春假前往華府旅遊的8年級生返回灣區後確診新冠。

屋崙聯合學區官員說：「很幸運，屋崙聯合學區和阿拉米達縣的新增病例率在春假過後仍維持在低點。但是，如果我們接到來自衛生官員的新指示，我們有可能恢復室內口罩令。」

學區 口罩 屋崙

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