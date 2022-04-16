灣區持續零星降雨 無助解旱情

灣區下周將持續零星降雨，塞拉山脈將有降雪。（美聯社）

據天氣預報，本周灣區 陽光和小雨交替出現的天氣狀況將持續到周末及下周。國家氣象局（National Weather Service）灣區氣象學家梅爾（Matt Mehle）說：「我們在得到更多的雨水，這是好事。」

國家氣象局預測，在幾個月幾乎沒有雨水之後，這種不穩定的天氣模式預計將在未來10天內持續。受歡迎的降水可能會推遲火災季節的開始，但對於緩解乾旱不會有任何作用。梅爾說，「這場雨所起的作用是帶來水分，以使草和更精細的燃料生長和變綠；至少在短期內它將緩解火災問題。」

根據國家氣象局數據，15日天氣晴朗，早上北灣有一些零星的陣雨。而周三（4月13日）和周四（4月14日）的降雨給灣區大部分地區帶來了大約四分之一到半吋的雨水，北灣山峰的雨量超過了2.5吋。

周六（4月16日）早些時候的另一場風暴預計將為灣區大部分地區帶來四分之一到半吋的降雨。據預測，雨水將在周六舊金山日出之前到來，並將持續到上午晚些時候，然後在下午放晴。

預計周日復活節的慶祝活動將有陽光照耀，無雨天氣預計將持續到周一18日。預計周一晚些時候或周二早些時候將重有降雨。

4月的陣雨並不罕見，但在一個異常乾燥的冬天之後，突然到來且穩定的降雨是值得注意的，梅爾說，「我們得到的比平常多。」

暴風雨也在為塞拉山脈帶來降雪 ，使滑雪場和山頂的降雪量達到頂峰。柏克萊加大的塞拉雪地實驗室在周三和周四收到了24吋的雪，其中Palisades Tahoe度假村有15吋，Northstar有9吋，柯克伍德有4吋。預計還會有更多的降雪。氣象和交通官員警告說，周五晚上和周六的冬季駕駛狀況會很危險。

即使是在周四下小雨的時候，美國乾旱監測機構也發布了最新報告，將中央山谷和包括蘇諾瑪縣的北加州 大部分地區評為極度乾旱，加州其他大部分地區處於嚴重乾旱。梅爾說：「我們需要更多的雨水才能使旱情得到緩解。」