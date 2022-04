加州賠償小組 費爾摩區教堂開會

加州賠償小組在舊金山歷史教堂「第三浸信會教堂」召開會議,與會者發言踴躍。(美聯社)

加州 首個國家賠償工作小組成員日前在舊金山費爾摩區(Fillmore district)歷史悠久的非裔美國人教堂「第三浸信會教堂」(Third Baptist Church)召開會議,致力於教育公眾並為受奴役制度傷害者制定賠償提案。

為期兩天會議是九人工作小組自一年前就職會議之後的第一次面對面會議,就在小組針對限制被奴役黑人 後裔賠償投票 後數周舉行。上午會議的與會者不多,約有十多名發言者排隊發表意見,其中部分人士感謝工作人員展開重要工作。「加州正義與公平聯盟」(Coalition for a Just and Equitable California)代表羅吉森(Chris Lodgson)表示,來到這裡,感到非常興奮與美好。

州長紐森2020年簽署一項立法,成立為期兩年的賠償工作小組,讓加州成為美國唯一一個繼續推動研究奴隸制度、教育民眾了解調查結果並制定補救措施的州。聯邦層級的賠償並未付諸實施,但全國各地城市與大學皆正在處理這項議題。

13日會議在一個曾擁有非裔美國人夜總會與商店、直到政府重建迫使居民離開的舊金山費爾摩社區舉行,這是當地政策如何摧毀黑人社區的一個典型實例。第三浸信會教堂成立於1852年,是洛磯山脈以西成立的第一個非裔美國人浸信會教堂。牧師布朗(Rev. Amos Brown)是長期民權活動人士、擔任「全國有色人種協進會舊金山分會」(NAACP)主席。

委員會於14日討論將於6月份公開報告,顯示奴隸制度如何持續在整個加州產生影響,包括家庭收入、健康、就業與監禁等。

在上個月一次戲劇性投票中,加州特別工作小組以5票對4票的投票結果,將賠償限制在能夠證明他們是19世紀美國被奴役或解放黑人後裔者。支持更廣泛資格的人士認為,基於血統的賠償,不公平將同樣遭受系統性歧視的黑人,拒於門外。不過,屋崙「加州正義與公平聯盟」成員威廉斯(Josiah Williams)表示,並非排除任何人,而是為了確保獲得所需。

工作小組會議大部分時間聽取有關住房、無家可歸、銀行業種族主義與科技業歧視等重要領域專家意見。小組成員由州長與兩個立法會議領袖任命,賠償計畫將於2023年提交立法機構。