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范士丹不再適任參議員？ 波洛西為她辯護

編譯組／舊金山綜合電
不願透露身分的民主黨議員認為范士丹記憶力顯著衰退，可能不再適任公職。圖為范士丹4月4日出席傑克森大法官任命聽證會的情形。（美聯社）
不願透露身分的民主黨議員認為范士丹記憶力顯著衰退，可能不再適任公職。圖為范士丹4月4日出席傑克森大法官任命聽證會的情形。（美聯社）

舊金山紀事報日昨大篇幅報導，代表加州的聯邦參議員范士丹（Dianne Feinstein）近來記憶力似乎明顯衰退，有民主黨議會同僚表示憂慮。

紀事報14日表示，不願透露身分的民主黨國會議員最近與范士丹就政策進行深入討論，就像他們在過去15年中進行的討論一樣。然而，這名國會議員表示，在數小時的互動中，除了參與討論的人必須多次向范士丹重新介紹自己。88歲的范士丹也沒有深入研究政策，只是重複閒聊一些普通話題，例如問議員什麼是其選區選民認為重要的事，而且似乎不知道自己已經說過同樣的話。

這次的談話發生在范士丹丈夫2月去世的前幾周。由於感到不安，這名議員向其他同僚提出憂慮，想了解是否有可能採取某種干預方式說服范士丹退休。想勸退范士丹的人表示，這樣做對他們而言很痛苦，因為他們十分尊重范士丹。范士丹的任期將於2024年年底屆滿。

包括三名民主黨議員在內的四名聯邦參議員、三名范士丹前助理，以及一名加州國會民主黨議員向紀事報表示，范士丹的記憶力正在迅速衰退，如果沒有助理為她做大部分的工作，她似乎已無法再履行職責。部分與她關係密切的人也說，范士丹狀態最糟的時候，就連老同事也認不太出來。

一名民主黨議員說：「她的狀況不好，而且愈來愈糟。」

與此同時，多名議員在接受紀事報訪問時為范士丹提出了辯護，指范士丹在聽證會上會提出相關問題，也會參與投票，仍然是一名能在立法工作和選民服務方面發揮重要性的議員。

1990年代就認識范士丹，曾短暫為她工作的加州聯邦參議員帕迪亞（Alex Padilla）說：「我聽到了這些憂慮。但身為一個每周與她見面多次的人，包括在參議院司法委員會的會議上，我可以告訴你，她仍然有能力工作，而且做得很好。」

眾議會議長波洛西（Nancy Pelosi）也發出聲明給紀事報，表示她不覺得范士丹有記憶力衰退的問題，並稱許范士丹最近的工作表現。

波洛西說：「參議員范士丹是加州選民的主力公僕，是在參議院受人敬重的領袖。她經常穿梭於加州和國會之間，努力確保能讓加州選民的需求獲得滿足。對於剛失去結縭40多年的丈夫的她而言，這些有損其尊嚴的荒謬言論非常不合情理。」

面對媒體報導，范士丹14日發出聲明反擊：「我要重申我在2018年當選連任時說過的話：為加州人而戰，特別是在經濟、乾旱和野火等重要議題上。」

「雖然在過去一年大部分的時間裡，我一直在照顧生病的丈夫，儘管他仍不敵病魔去世。」范士丹說：「但是，我仍然努力工作，過去幾個月來，我成功領導重啟兩黨的『防制施暴婦女法案』（Violence Against Women Act），比其他民主黨議員為自己代表的州爭取到更多的聯邦直接撥款，並爭取到額外資金幫助加州留住聯邦消防員，為即將到來的野火季節做好準備。」

范士丹最後說：「最重要的問題是，我是否仍是4000萬加州選民的有力代表？紀錄證明我是！」

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