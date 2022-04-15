警力不足？金山人均執法警員數 多於加州其他大城

舊金山是加州警力最多的城市之一。但舊金山白天通勤者與遊客數量相對較多，代表著警務需求可能高於官方人口數據所顯示的水平。(Getty Images)

舊金山 市議會舉行公聽會，討論舊金山警局一再提出的主張：舊金山無足夠警力以有效維持治安。但是，數據是否支持他們的論點？警察 部門上個月發布一項分析指出，舊金山警察局與當前職責所需人員相比，少了近 500 人，顯示舊金山安全性低於應有水平。但部分犯罪研究人員表示，報告依賴一些可能高估或低估實際需要警察數量的假設。

此外，報告也未明確說明增加警力、如何轉化成改善公共安全的力量。學術研究表明，增加警力通常可減少犯罪，但其他措施可能產生更大影響。

舊金山是加州 警力最多的城市之一。根據聯邦調查局數據，截至2019年，舊金山每1萬名居民中，就有26名宣誓就職的警察。此比例多於其他任何一個擁有至少10萬名居民的加州城市。

宣誓警員通常攜帶槍枝並有權逮捕犯人；非宣誓或文職雇員通常從事法醫分析等技術職位。

舊金山警局2022年報告計算，截至去年9月有1830名宣誓警員，比2019年聯邦調查局的數字下降，有部分原因是實際警員人數減少，部分原因則是報告警員人數不包含機場警察等。即使人數減少，舊金山市每1萬名居民中，仍有超過21名宣誓警察，人員配備水平也高於2019年基準的其他加州警察機構。

不過，舊金山白天通勤者與遊客數量相對較多，代表著警務需求可能高於官方人口數據所顯示的水平。根據加州法務單位數據，2003-2019年舊金山警察局雇用的宣誓警員人數相對穩定，但隨著城市人口增加，警員與居民人數比例略微下降。

執法機構犯罪專家與數據顧問艾許(Jeff Asher)指出，鑑於近來困擾全國警察部門的招聘困境，舊金山警察局警員人數遇到難題，例如，舊金山警局面臨招聘困難到拒絕新冠疫苗的挑戰，截至今年2月，有76名宣誓而未接種疫苗警員正在休假或「等待疫苗案例解決方案」，有25名警員離職。在目前招聘環境下，需十年時間才能增加500個職位。