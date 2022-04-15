我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黑海艦隊旗艦莫斯科號沉沒 俄海軍除難堪外還有多慘

脫口秀明星黃艾麗離婚 不只一家媒體烏龍「搞錯丈夫」

勇士王牌柯瑞左腳扭傷恢復良好 快復出了

記者劉先進／舊金山報導
因左腳扭傷缺戰一個月的柯瑞，恢復良好，將在明天進行隊內訓練賽。這是復出的重要一步。他很可能在勇士首輪對戰丹佛金塊的季後賽復出。（記者劉先進／攝影）
因左腳扭傷缺戰一個月的柯瑞，恢復良好，將在明天進行隊內訓練賽。這是復出的重要一步。他很可能在勇士首輪對戰丹佛金塊的季後賽復出。（記者劉先進／攝影）

金州勇士傳來好消息。因左腳扭傷缺戰一個月的柯瑞，恢復良好，將在明天進行隊內訓練賽。這是復出的重要一步。他很可能在勇士首輪對戰丹佛金塊的季後賽復出。

柯瑞13日和球隊進行了全面的訓練，包括所有的投籃和技巧訓練。教頭柯爾說，柯瑞在訓練後感覺良好，也很期待14日的隊內訓練賽。

柯瑞是勇士的王牌球星，整個球隊的進攻以他為核心。柯瑞本賽季場均25.5分，6.3次助攻和5.2個籃板，還加冕歷史三分王。他拿到兩次例行賽MVP，五次殺入總冠軍賽，三次總冠軍，八次入選全明星。在他缺席的情況下，勇士6勝6負，進攻經常陷入停滯。

勇士將普爾提上首發和湯普森等人搭檔，增加外線火力。他也不負眾望，多次貢獻30分，本賽季場均18.5分4助攻，投籃命中率44.8%。目前，格林也復出回到首發，在弧頂能發牌助攻。勇士非常需要柯瑞強勢回歸，以增強外線進攻火力，同時給對手防守壓力。

勇士在2019年兵敗總冠軍賽，和三連霸失之交臂後，這是時隔兩年，首次登上季後賽舞臺。勇士和金塊的首場季後賽對決，定於16日下午5時30分。

勇士 柯瑞 季後賽

上一則

大眾交通口罩令5月初到期 專家：風險自負

下一則

亞裔史納入課本 刻不容緩

延伸閱讀

NBA／柯瑞歸隊練球 彈無虛發 預計投入團隊對抗

NBA／柯瑞歸隊練球 彈無虛發 預計投入團隊對抗
NBA／柯瑞季後賽G1復出？勇士球團給這答案

NBA／柯瑞季後賽G1復出？勇士球團給這答案
NBA／例行賽數據 安比德得分王 柯瑞三分球稱霸 約柯奇大三元王

NBA／例行賽數據 安比德得分王 柯瑞三分球稱霸 約柯奇大三元王
NBA／柯瑞季後賽首戰回歸？ 勇士教頭不敢說死

NBA／柯瑞季後賽首戰回歸？ 勇士教頭不敢說死
NBA／柯瑞季後賽首戰回歸？勇士教頭給答案

NBA／柯瑞季後賽首戰回歸？勇士教頭給答案

熱門新聞

灣區最貴的9所私立學校學費每年5萬元。（取自臉書）

灣區最貴9私校 每年學費超過5萬元 最貴8校在南加州

2022-04-07 02:13

影／北加矽谷家得寶5級大火 熊熊燃燒2小時

2022-04-09 23:38
全新大華坐落在Westfield Oakridge購物中心的西北角(記者熊移山/攝影)

大華超市南聖荷西全新開幕 記者帶大家開箱 一睹為快

2022-04-07 17:03
劉美賢宣布退役，她是代表美國參加2022年冬奧會的最年輕運動員，在女子花滑中取得第七名的成績。 （美聯社）

華裔花滑之星 16歲劉美賢退役「迎接滑冰外的生活」

2022-04-10 02:20
今年獲得錦鯉秀冠軍的是一尾大正三色的巨型錦鯉(記者熊移山/攝影)

矽谷錦鯉秀現場直擊 帶你看價格不菲巨無霸錦鯉王

2022-04-08 14:55

買車、雇司機、讀柏克萊

2022-04-07 02:10

超人氣

更多 >
天津火車相撞 司機跳車 9節車廂墜橋

天津火車相撞 司機跳車 9節車廂墜橋
牛津女學霸太美被諷「學媛」 數學網紅出題考不倒她

牛津女學霸太美被諷「學媛」 數學網紅出題考不倒她
28萬人染疫無死亡 上海嚴控讓市民不滿持續升高

28萬人染疫無死亡 上海嚴控讓市民不滿持續升高
俄羅斯黑海艦隊旗艦爆炸起火 俄國防部證實船沉沒

俄羅斯黑海艦隊旗艦爆炸起火 俄國防部證實船沉沒
烏軍海王星飛彈連轟 俄黑海最大戰艦重創

烏軍海王星飛彈連轟 俄黑海最大戰艦重創