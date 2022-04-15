勇士王牌柯瑞左腳扭傷恢復良好 快復出了

因左腳扭傷缺戰一個月的柯瑞，恢復良好，將在明天進行隊內訓練賽。這是復出的重要一步。他很可能在勇士首輪對戰丹佛金塊的季後賽復出。（記者劉先進／攝影）

金州勇士 傳來好消息。因左腳扭傷缺戰一個月的柯瑞 ，恢復良好，將在明天進行隊內訓練賽。這是復出的重要一步。他很可能在勇士首輪對戰丹佛金塊的季後賽 復出。

柯瑞13日和球隊進行了全面的訓練，包括所有的投籃和技巧訓練。教頭柯爾說，柯瑞在訓練後感覺良好，也很期待14日的隊內訓練賽。

柯瑞是勇士的王牌球星，整個球隊的進攻以他為核心。柯瑞本賽季場均25.5分，6.3次助攻和5.2個籃板，還加冕歷史三分王。他拿到兩次例行賽MVP，五次殺入總冠軍賽，三次總冠軍，八次入選全明星。在他缺席的情況下，勇士6勝6負，進攻經常陷入停滯。

勇士將普爾提上首發和湯普森等人搭檔，增加外線火力。他也不負眾望，多次貢獻30分，本賽季場均18.5分4助攻，投籃命中率44.8%。目前，格林也復出回到首發，在弧頂能發牌助攻。勇士非常需要柯瑞強勢回歸，以增強外線進攻火力，同時給對手防守壓力。

勇士在2019年兵敗總冠軍賽，和三連霸失之交臂後，這是時隔兩年，首次登上季後賽舞臺。勇士和金塊的首場季後賽對決，定於16日下午5時30分。