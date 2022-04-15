北灣華裔市長丁駿輝：蘇諾瑪捐款援烏 團結發聲

華裔市長丁駿輝（右），向烏克蘭駐舊金山總領事庫什納魯克（左）贈送城市之匙。（丁駿輝供圖）

北灣蘇諾瑪市（Sonoma）華裔市長丁駿輝（Jack Ding）14日表示，俄羅斯 入侵烏克蘭 後10小時，他就發出安慰信給蘇諾瑪的烏克蘭姊妹城市卡尼夫（Kaniv）。一個月前，烏克蘭駐舊金山總領事庫什納魯克（Dmytro Kushneruk）到訪蘇諾瑪，受到地方官員和社區歡迎，丁駿輝向他贈送城市之鑰，象徵兩個城市的友誼。30多家媒體採訪。

捐款10萬 贈送姊妹市城市之鑰

目前，算上蘇諾瑪姊妹城市協會和民間的籌款，為卡尼夫募捐接近10萬。蘇諾瑪將在4月舉行電影 節，銷售門票收入捐贈給烏克蘭。還有市民願意提供免費機票和住房給烏克蘭難民。丁駿輝說，小城市也有世界觀。世界有難，匹夫有責。對於俄羅斯的入侵戰爭，大家有錢出錢，有力出力。蘇諾瑪將代表社區的最強聲音發出去，支持烏克蘭。城市做正確的事情，也能團結社區。

烏克蘭駐舊金山總領事庫什納魯克（前排左二）到訪蘇諾瑪，與當地市民交流。（丁駿輝供圖）

蘇諾瑪縣（Sonoma County）是全國唯一擁有三個不同烏克蘭姊妹城市的區域。1987年，蘇諾瑪和卡尼夫確立姊妹城市關係。卡尼夫有大約3萬人口，距離基輔大約90哩，曾被俄羅斯攻擊過。

丁駿輝說，兩個姊妹城市間交流頗多。1989年冷戰期間，姊妹城市代表團到訪卡尼夫。當地本來沒有旅館，臨時新建了一個，粉刷好房子。當代表團來到卡尼夫時，小孩子們站在在路邊，夾道歡迎。這些畫面至今還讓代表團成員歷歷在目。俄羅斯入侵烏克蘭後10個小時，他就給卡尼夫市長發出了慰問信，表達了對烏克蘭的關心和支持。

北灣蘇諾瑪市（Sonoma）華裔市長丁駿輝表示，烏克蘭被入侵後，城市市民齊心協力，想盡辦法幫助姊妹城市卡尼夫。（記者劉先進／攝影）

烏克蘭總領事到訪 友誼長青

3月17日當天，庫什納魯克到訪蘇諾瑪，丁駿輝代表城市贈送鑰匙，寓意兩個姐妹城市之間的友誼長青。丁駿輝表示，強烈譴責俄羅斯聯邦領導人採取的無端行動。

庫什納魯克說，俄羅斯在整個世界被當做1939年的納粹德國。烏克蘭希望和平，但烏克蘭人堅強勇敢，準備為了人權、自由戰鬥。他還稱讚蘇諾瑪對烏克蘭的援助。「一方面我們得到了美國當地政府的支持，另一方面，也得到了民眾的援助，這是蘇諾瑪、加州乃至美國民眾的獨特之處，並非世界上任何地方都如此。」他的辦公室已經接到了2000多個電話，致電者表示願意和烏克蘭並肩作戰，這其中一些來自蘇諾瑪的市民。

據悉，烏克蘭駐舊金山的領事館的工作人員幾乎每天24小時工作。向烏克蘭裔美國人提供援助，這些人試圖將親屬從被圍困的城市帶走。辦公室還為在美國的難民尋找住房，並幫助有意願的捐助者與慈善組織牽線搭橋。

獲邀參加澤倫斯基視頻會

丁駿輝表示，該市還利用燈光，將烏克蘭藍黃的國旗顏色映射在市府大樓上。蘇諾瑪姊妹城市協會和民間的捐款，已接近10萬，正在分批送完烏克蘭購買應急物資。此外，蘇諾瑪還有2個市民願意提供免費住宿給烏克蘭難民，其中一個市民還可以提供免費機票，將難民從烏克蘭接送到美國來。

丁駿輝最近獲得邀請，參加烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）的視頻會議。「我非常驕傲和欣慰，一個美國的小城市，能在國際舞台上扮演重要的角色，發揮積極的作用。世界有難，匹夫有責。我不是英雄，蘇諾瑪的行動，表達了美國地方民眾的聲音。經過這件事，也能讓社區更加團結，市議會討論一些決議，分歧比以前少，都暢通無阻的通過。」

蘇諾瑪縣還將在4月19日到21日舉行烏克蘭電影節，放映電影「我的好朋友是隻豹」 (Everything Is Illuminated)。出售的電影票收入，將全部捐贈給加州的兩個烏克蘭姊妹城市，分別是卡尼夫和塞瓦斯托波爾 (Sebastopol)的姊妹城市奇吉林（Chyhyryn）。