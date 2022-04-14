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洛威爾高中校長突然辭職 痛批舊金山聯合學區

編譯組／舊金山13日電
洛威爾高中校長多明格斯13日突然宣布辭職。（取自臉書）
洛威爾高中校長多明格斯13日突然宣布辭職。（取自臉書）

舊金山洛威爾高中（Lowell High School）校長13日突然宣布辭職，並在一封公開信中痛批舊金山聯合學區

洛威爾高中校長多明格斯（Joe Ryan Dominguez）去年秋季才上任，13日宣布將在這個學年結束後離職。

多明格斯在寫給學校師生和家長的公開信中說：「我之所以決定離開舊金山聯合學區，純粹是基於希望把我對教育的熱忱，貢獻給一個透過良好的系統組織、財務責任感和健全的教學方式，來表現對學生和教職員的重視、以實現公平目標的學區。改變是困難的，在過去幾年裡，本校經歷的變化已超出公平的程度。」

根據舊金山紀事報（Chronicle）報導，曾在亞利桑納州坦佩（Tempe）山尖高中（Mountain Pointe High School）擔任副校長的多明格斯，已接受亞利桑納州另一所學校的聘雇。

在舊金山學區正在大幅削減預算和考慮恢復擇優錄取制之際，這項突如其來的消息為洛威爾高中留下更多的不確定性和爭議。

多明格斯是在洛威爾高中第一年實施抽籤招生制時接任校長的。他去年8月接受學校報紙採訪時說：「我們在尊重洛威爾的歷史和我們設定的高標準之間進行權衡，同時也意識到，我們的系統需要被質疑、被重新修正，才能滿足所有學生的需求。我認為，如果我們能更清楚傳達我們在種族平等、性別平等方面的立場，並確保人們完全了解我們所堅持的信念，那麼，外界就不會對學區有那麼多猜疑、期待和不信任。」

學區委員會主席林悅謙（Jenny Lam）表示，對多明格斯辭職感到遺憾，但能了解他的挫折感。

林悅謙說：「成為學區各高中堅強的後盾對我而言很重要，我在這項辭職中看到學區還有很多要改進的地方。我會儘快和洛威爾高中師生和家長討論今後的方向。」

過去幾周，洛威爾高中一直在努力解決明年的預算問題，包括大學先修課程（Advanced Placement）教師額外準備課程造成損失200多萬元的問題。據了解，多明格斯呼籲學區恢復部分資金，以減少削減課程和其他活動。

學區 舊金山 亞利桑納州

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