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紐約州驚見新的Omicron亞種變異株 確診數續增

馬連縣初中生春假訪華府 56人染疫歸

編譯組／灣區13日電
56名上周前往華府旅行的馬連縣8年級生確診新冠。（電視新聞截圖）
56名上周前往華府旅行的馬連縣8年級生確診新冠。（電視新聞截圖）

因為新冠疫情，馬連縣已中斷兩年的八年級生春假華府行傳統今年恢復。然而，學生帶回來的不只有紀念品，還有新冠病毒。

在美國東岸新冠病例增激、多名聯邦政府高官紛紛中招的情況下，過去兩周，馬連縣已有56名8年級生的新冠檢測結果呈陽性。

馬連縣衛生局局長威利斯（Matt Willis）指出，大部分確診學生的症狀都屬輕微。他表示，馬連縣約九成的八年級生已完全接種新冠疫苗，其中半數更已接種補強針。

灣區其他縣一樣，馬連縣過去兩周的病例也有所增加，不過，衛生官員認為，本地不會立即出現病例激增。威利斯說：「我們看到病例正以緩慢、穩定的速度在增加，從平均每日新增25例，增加為平均每日30例。」

威利斯和灣區其他衛生官員表示，他們正在密切觀察美國東北部疫情的發展，尤其是最近病例顯著增加的紐約市和華府。

威利斯指出，作為公民教育的一部分，馬連縣八年級生上周前往華府，10日晚上返回灣區。很快地，在學校還未開課前，多名學生使用居家快篩檢測發現呈陽性。居家檢測結果不會自動通報給縣衛生局，但學生通知了校方，校方再將消息轉給衛生局。

一所學校告訴威利斯，他們前往華府的學生中每三人就有一人感染新冠。衛生局於是告知馬連縣所有學校，表示八年級生可能感染病毒。威利斯在通告中說：「如果你參加了這次旅行，我們看到一些證據指出你有可能感染了病毒。基於華府地區現在確診率很高，這次旅行可能有相關風險，因此我們發出這項通知。」

截至12日，已出現70多起與華府記者俱樂部（Gridiron Club）2日晚宴有關的確診病例，被感染的人包括司法部長加蘭德（Merrick Garland）和商務部長雷蒙多（Gina Raimondo），眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）雖未出席這場晚宴，但也確診。

華府 檢測 灣區

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