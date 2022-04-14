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舊金山Westfield購物中心將易主 母公司2024年前退出美國市場

記者李怡／舊金山報導
舊金山Westfield購物中心將在2024年前退出美國市場。（記者李怡／攝影）
舊金山Westfield購物中心將在2024年前退出美國市場。（記者李怡／攝影）

總部位於法國的商業地產公司Unibail-Rodamco-Westfield（URW）宣布，將在2024年前退出美國市場，該公司在灣區擁有舊金山Westfield San Francisco Centre和聖荷西Westfield Valley Fair購物中心。

URW公司執行長特里坦（Jean-Marie Tritant）本周發表聲明稱，在2024年前，公司將重塑業務，以迎合未來的業務增長，並以在歐洲各大城市和地區的旗艦商場作為主要發展中心。

URW是歐洲最大的購物中心營運商之一，公司計畫出售在美國的資產，以便專注於發展歐洲購物中心業務。公司估計，在2021年底時，其美國資產的總值約為120億歐元（或132億美元），但尚不清楚這些資產目前的價值。

開發商布魯克菲爾德（Brookfield）是舊金山市Westfield購物中心的共同所有人，未來有可能買下此購物中心。該公司還與「舊金山市紀事報」業主赫斯特集團（Hearst）合作，推動附近的5M開發項目。

URW出售購物中心，原因之一是在疫情期間大多數消費者選擇了網上購物，造成許多零售商被迫縮減規模。隨著疫情好轉，全國零售業也有所恢復。根據全國房地產經紀協會，3月底全國零售店空置率降至4.5%，相比去年12月底為4.7%。據聯邦商務部表示，1月份零售支出增長4.9%，在2月縮小至0.3%。目前通脹正處於數十年來的最高水平。

橫跨聖荷西和聖他克拉拉的Westfield Valley Fair在2019年的估值為11億元，是灣區最貴的物業之一。此外，URW在全美其他地區也擁有物業，包括紐約的Westfield世貿中心和洛杉磯的世紀城（Century City）。

舊金山 疫情 灣區

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