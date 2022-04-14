拆除華埠花園角廣場天橋 金山市議會批准

從廣場俯瞰現在的過街天橋，少有行人往來。（本報檔案照）

舊金山 市議會日前通過提案，收回乾尼（Kearny）街上連通花園角廣場和希爾頓酒店（Hilton）的人行天橋許可權，並由酒店負責拆除，為花園角廣場的翻新項目做好初步準備。

花園角廣場是一座城市公園，更是舊金山華埠 的活動中心。此次翻修計畫，包括拆除橫越乾尼街的人行天橋，將花園角廣場與希爾頓酒店的中華文化中心連接起來。這其中，拆除混凝土人行天橋是重新設計花園角廣場項目的第一步。

此一翻修項目，自2013年就開始討論，工程預計將於2025年完成。項目將會拆除占地1.5畝的地面建築，打造一體性、連接性和具有藝術觀賞性的城市公園廣場，給華埠社區居民提供更好的休閒服務。

拆除天橋的討論早就開始了，本報早前對此以及整個華埠花園角的翻修項目做過多次報導。為打造全新的花園角廣場，舊金山市府將斥資6500餘萬元。其中由市府「健康與復甦債券」提案（A提案）提供5400萬元，交通中心影響費（Transit Center Impact Fees）提供1000餘萬元。翻修工程包括拆除天橋後建社區會所、休閒區和遊樂場等。資金到位後，拆除天橋成為落實翻修工程的第一步。

市議員佩斯金的立法助理甄錦浩介紹天橋的由來時說，當年開發商「公義投資 」（Justice Investors）要在花園角對面建設高層建築遭到反對，最終與社區達成協議，作為建造高層酒店的交換條件，酒店需要為中華文化中心提供場地，並修建連接中華文化中心和花園角廣場的人行天橋。

由於天橋仍屬於私有資產，建成後不久，天橋入口就裝上了鐵門，華埠居民無法自由使用。天橋還為社區帶來了安全隱患，花園角二層被橋樑陰影遮擋的區域不安全，橋邊也成為遊民聚集地。

佩斯金指出，天橋許可證持有人未能持續向公眾開放天橋。紀錄表明，天橋常被鎖起來作私人活動，對周邊社區造成負面影響，因此必須拆除。

預計天橋拆除工程要花費約200萬元，包括建築施工及交通管控。市工務局估計拆除工作需要8至12周，希爾頓酒店廣場的重建恢復還需要額外四至六周。

社區住客聯會主席梁榮浩帶領多位成員前往市議會表達意見，指出花園角翻新項目在社區討論了八年多，最後康樂局一致通過了改建計畫，社區大多數人都支持拆除天橋。

他指出，華埠居民的居住環境相對狹窄，加上收入較低，許多長者住在散房中，幾乎每天都去花園角活動，花園角名副其實的成為他們的客廳。

梁榮浩說，但天橋根本沒有用，多年來都是被鎖上的，別說春節時讓大眾站在橋上觀賞花車巡遊，就連最基本的作為行人天橋的功能都未能達到。他呼籲拆除天橋，讓華埠社區享受更充沛的陽光、更清新的空氣和更寬敞的空間。

公義投資的樓業此前已經轉手，現在由花園角廣場公司（Porthsmouth Square Inc）接手，該公司則反對拆除。公司負責人岡薩雷斯（David Gonzalez）12日在市議會表示，花園角希爾頓酒店一直積極支持華埠社區，為中華文化中心提供免費場地長達50年。

他表示，當年酒店按照市府要求花了數百萬建造天橋，現在不可能再掏錢拆除。一旦天橋拆除，中華文化中心就沒有理由再免費使用酒店場地。

安老自助處、中華總商會、社區青年中心、白蘭社區基金會等組織也曾書面致信給市議會，一致要求拆除天橋。