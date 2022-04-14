前格鬥冠軍槍擊聽證會延期 比愛心手勢回應法庭拳迷

委拉斯奎茲曾是兩屆終極格鬥錦標賽重量級冠軍。（推特截圖）

前綜合格鬥（Mixed Martial Arts）運動員委拉斯奎茲（Cain Velasquez）2月28日在南聖荷西 發生的一起槍擊案中，導致另一名男子受傷，他因涉嫌謀殺未遂罪被聖荷西警方逮捕。他的律師傑拉格斯（Mark Geragos）在本周二（12日）提出延期請求，獲法官批准。這位兩屆終極格鬥錦標賽（Ultimate Fighting Championship）重量級冠軍的聽證會將延期至5月6日進行，且在此期間不能被保釋。

在得到延期的許可後，委拉斯奎茲向法庭中支持他的拳迷們比了愛心的手勢。旁聽席中有包括委拉斯奎茲的好友及隊友，現任UFC解說科米爾（Daniel Cormier），以及美國跆拳道學院首席教練門德茲（Javier Mendez）。

委拉斯奎茲被關押至聖他克拉拉縣主監獄。（聖荷西警方提供）

根據法庭記錄，委拉斯奎茲的一位年僅4歲的親人在聖馬丁的一個家庭日托所中被一名男子猥褻。為給家人復仇，委拉斯奎茲在案發三天后向載有施暴人Goularte和他繼父的汽車 開槍，Goularte的繼父被擊中。

Goularte以線上的方式參與了周三的庭審，他將面臨對未成年人猥褻的重罪指控。負責本案的檢察官菲爾布魯克（Robert Philbrook ）表示，案件仍在調查中，警方的報告仍需要雙方的律師研究。

如果委拉斯奎茲謀殺未遂罪名成立，他不得不在監獄 中渡過接下來的20年時間。而如果Goularte罪名成立，最高可判8年監禁以及1萬元的罰款。

12日早些時候，委拉斯奎茲在自己的社交媒體上發表了聲明，這也是在他被捕後第一次發聲。「對於每一個支持我的人，我以及我的家人永遠無法表達足夠的感謝。你們的無私的舉動和善意的話語在最黑暗的時候給予我力量。」委拉斯奎茲說。

自委拉斯奎茲被捕後，終極格鬥社區給予他大量的支持。包括UFC總裁懷特（Dana White）在內的UFC明星都給負責本案的法官寫信為委拉斯奎茲求情。