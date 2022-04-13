華翁遭蓄意撞死 屋崙華埠捐贈帛金 兒：盼知情者聯繫警

美國華裔精神健康聯盟負責人彭一玲（左），向梁志豪的兒子梁進勤（右）捐贈3001元帛金，並將屋崙華埠社區促進會（OCIC）籌委會主席莊錦鎮的300元帛金轉交給他。（記者劉先進 ／攝影）

屋崙 66歲的華翁梁志豪（Chi Ho Leung）此前被人開車撞倒，傷重不治。美國華裔精神健康聯盟（MHACC）負責人彭一玲（Elaine Peng），12日向梁志豪的兒子梁進勤（Kan Leung ）捐贈3001元帛金，並將屋崙華埠 社區促進會（OCIC）籌委會主席莊錦鎮的300元帛金轉交給他。社區這一部分捐款總計3301元，幫助料理梁志豪的身後事。

梁進勤說，感謝熱心人士的幫忙。父親被撞原因還不清楚，希望知情者能主動聯繫警方，幫助調查，還父親一個公道。並強調，父親為人熱心善良。雖然有傳言說，他曾拿鐵鍬擊打肇事者車，但相信是為自衛防身，肇事者坐在車中，沒有即時的生命危險，撞倒父親明顯是蓄意為之。

彭一玲表示，梁志豪住在卡車一年，政府不聞不問，是一種失職，希望類似悲劇不再發生。

警方已將肇事者凱文·馬（音譯，Kevin Mak）逮捕。阿縣起訴他犯下謀殺罪、使用致命武器導致人重傷罪等罪名。他被關押，不得保釋。將在13日過堂。

根據屋崙警方和華埠商會安裝的攝像頭拍攝的錄像，事發地點為8街夾Alice街。3月18日晚，梁志豪（Chi Ho Leung）和凱文·馬疑似發生爭執。梁志豪曾快速跑向自己停在路邊的卡車。肇事車Minivan上的司機凱文·馬和乘客，也走向車子。6時29分，肇事車上的司機和乘客曾下車，攔住兩輛經過的警車，試圖向警方報告一些事情，但警車短暫停留後快速離開。接著，兩人上車，Minivan倒車，衝上人行道撞倒梁志豪。

根據知情人士給本報查看的視頻，梁志豪曾用鐵鍬大力擊打肇事車輛。知情人士表示，此次並非隨機殺人，是肇事車主報警的。

屋崙66歲的華翁梁志豪（Chi Ho Leung）此前被人開車撞倒，傷重不治。（馬作林供圖）

梁進勤說，此前警方一直未聯繫他，直到媒體報導，警方才找到他，但也沒有透露案件具體情況，只是說在調查中。一開始，父親還在醫院時，肇事嫌犯曾被保釋出去。父親3月26日傷重不治後，警方才發出通緝令，再次將嫌犯逮捕。阿縣地檢處有受害者部門專門聯繫他，告知起訴一事。

梁進勤表示，有人說，父親曾拿鐵鍬擊打肇事車輛。但從監控錄像看不到他手上是否有鐵鍬。推測現場情況，可能是肇事車緊追不捨，父親跑回車子拿鐵鍬自衛。「即使我爸爸拿鐵鍬打過車子，也不能證肇事車有道理。因為他待在車中，並沒有即時的生命危險。完全可以掉頭離開，甚至去報警。為何要倒車衝上人行道撞人？這是蓄意為之。」

好朋友David表示，梁志豪為人特別熱心，常去附近的食品銀行領取一些免費食品，送給有需要的人，還免費給一些商戶搬東西、打掃衛生。這次不幸出事後，華埠至少有10個商戶表示，將會送上帛金。

梁進勤說，除了好賭的缺點之外，父親平常樂於助人，朋友有事情，一定會出手，像個豪俠一樣。他忽然出事，走得不明不白，讓人心痛。也希望知情者能和警方說明真相，還父親一個公道。

梁志豪居住的卡車，已被拖走到高速路橋底。考慮到父親居無定所，梁進勤還想著，給他申請可負擔住房。如今，這個願望再也實現不了。梁志豪的遺體在12日早上火化。梁進勤的姊姊也會在月底從香港 趕過來，姊弟兩人合計著，料理身後事，讓他「入土為安」。