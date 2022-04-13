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華裔家長林文傑 對竊罷免教委簽名男提民事訴訟

編譯組／舊金山12日電
舊金山家長林文傑對偷走罷免學區委員請願書的男子提出民事訴訟。（本報檔案照）
舊金山家長林文傑對偷走罷免學區委員請願書的男子提出民事訴訟。（本報檔案照）

參與舊金山聯合學區罷免教育委員運動的華裔家長林文傑（Kit Lam），12日對去年涉嫌偷竊家長簽名請願書的男子提出民事訴訟。

林文傑是在舊金山刑事法庭12日上午與32歲的被告克魯塔（Jason Kruta）達成一項協議後提出這起民事訴訟。克魯塔同意加入一項替代計畫（diversion program），從事25小時社區服務和接受12次衝動控制治療，以換取撤銷對他提起的刑事訴訟，另外還要支付金額待定的賠償金給林文傑。

林文傑在起訴書中稱，他的民權和向政府請願舉行罷免的權利受到被告侵犯，被告還非法奪取他有權持有的財產。林文傑還稱，他在與克魯塔衝突的過程中承受了對方有意造成的情緒壓力。這可以在上傳到推特的影片中看到，克魯塔也因為這段影片被人發現，最終被捕。

林文傑的律師羅奇（John Roach）說：「直到今日，林先生都無法觀看這段影片，即使在我的辦公室時也是如此，說明林先生遭受了嚴重的情緒傷害。他一直在接受治療，也失去了工作。」

羅奇要求法院給予克魯塔民事懲處，為林文傑支付所有醫療費用、無法工作的補償性賠償、薪資損失、非經濟性損失、律師費用和懲罰性賠償等。

羅奇說：「這起訴訟與金錢無關，它是基於真理和公義提出的。它要傳達的一個訊息是，干涉民主進程的行為在舊金山不應該被容忍。」

林文傑是舊金山聯合學區的一名調查員，住在舊金山列治文區，育有兩名就讀公立學校的子女。這起事件發生在去年5月30日，當時林文傑正在收集罷免教育委員高勵思（Alison Collins）、羅佩思（Gabriela López）和莫力加（Faauuga Moliga）的簽名請願書。

推特影片顯示，克魯塔以假名簽完一份請願書後，抓起一疊已簽了名的請願書離開。林文傑見狀追了上去，並大喊：「他偷了請願書！打911報案！」無法脫身的克魯塔最終歸還了藏在他背後褲子內的請願書。

羅奇表示，克魯塔被控違反加州選罷法輕罪，但其實他犯的是重罪。羅奇說：「他使用了肢體暴力的暗示性威脅，對著我當事人的臉揮手，威脅要告他。這起衝突是在亞裔社區正在遭受暴力的背景下發生的。」

林文傑13日中午將在案發地點Clement Street和3街舉行記者會說明這起訴訟，預料多位亞太裔社區代表將會出席。

舊金山 罷免 教育

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