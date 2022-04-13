美國公民自由聯盟 促加州檢察長調查屋崙關校計畫

美國公民自由聯盟促加州檢察長調查屋崙關校計畫。（Getty Images）

屋崙 聯合學區 委員會今年2月投票決定關閉或者合併一些學校，受影響學校高達11所，許多學區家長群起反對，甚至絕食抗議。

學區代表指出，當時作出關校決定，實系情非得已，學生註冊人數減少，學區面臨財務壓力，情況非常急迫。然而美國自由聯盟 (ACLU)指出，七所關閉學校中，四所學校的多數族裔為非裔 學生。相對而言，屋崙的非裔人口才占約20%，顯示整個關校計畫有其種族歧視性。

美國自由聯盟對加州司法廳發送投訴，要求加州檢察長邦塔 (Rob Bonta) 對屋崙關閉學校事件展開調查。

美國自由聯盟表示，他們代表屋崙學生公義聯盟 (Justice for Oakland Students Coalition) 對屋崙聯合學區提出控訴，指學區決定，觸犯非裔學生教育機會平等權。屋崙學生公義聯盟是由多族裔的學生、家長，以及教育界人士共同組成，其成立宗旨是促進學區教育機會平等。

參與簽名提訴的學生家長簡金斯 (Rochelle Jenkins) 說，關閉學校是屋崙聯合學區歧視非裔學生的一向作風。簡金斯有兩個工作，每天清晨6時就必須開始工作。她兩個兒子必須陪兩個小女兒走路到附近的Parker小學上課。現在學區已決定關閉Parker小學。

屋崙聯合學區過去10年總共流失了1萬5000名學生，其中包括2015年至今所流失的約5000名學生。由於州府根據學校學生人數提供補助，屋崙學區經費流失慘重，未來數年內將面臨經費不足壓力。

控訴家長指出，他們清楚學區面臨經費裁減壓力，可是學區應當採取比較沒有歧視色彩的作法，來處理財務困難問題。非裔家庭與學生多年來遭到整個教育系統的不公平待遇，現在又必須承擔學區財務問題。

這些家長表示，學區主管採取裁減學校辦法時，應當注意公平原則。然而學區代表指出，州府已對屋崙聯合學區表示過，為了學區未來財務問題，有關單位必須採取裁減學校或合併學校辦法。學區代表同時指出，他們是根據每個學校的學生註冊人數低落情形，為關閉學校或合併學校的考慮因素。

屋崙這些年來房價不斷飆高，城市生活持續高檔化 (gentrification)，即房價租金不斷升過，地方低收入居民被迫遷離。這種經濟變遷與目前學校關閉爭議息息相關。屋崙1980年非裔人口占總人口數47%，現在已掉落到23%，另從2015-16學年以來，屋崙聯合學區的非裔學生比率跌幅為5%。