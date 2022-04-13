我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧慘摔被罵翻 朱易「唯一保送」北大又讓網友怒了

紐約地鐵2華裔生中槍 「他第1槍對準我 我叫大家快逃命」

萬物齊漲 數百家庭護工上街怒吼要求調薪

記者劉先進／屋崙報導
長期家庭護理工會的數百名會員，以及一些護工服務的病患，13日示威抗議，要求阿縣和工會簽訂新合同時，將家庭護工的時薪從16.75元，上漲到20元，以應對日益飛漲的物價。（記者劉先進／攝影）
長期家庭護理工會的數百名會員，以及一些護工服務的病患，13日示威抗議，要求阿縣和工會簽訂新合同時，將家庭護工的時薪從16.75元，上漲到20元，以應對日益飛漲的物價。（記者劉先進／攝影）

長期家庭護理工會（SEIU 2015）的數百名會員，以及一些護工服務的病患，13日在阿拉米達縣議員辦公樓外舉行示威抗議，要求阿縣和工會簽訂新合同時，將家庭護工的時薪從16.75元，上漲到20元，以應對日益飛漲的物價。華裔護工Lisa Peng表示，除了漲薪外，還希望阿縣降低護工拿到醫療保險的工時門檻。目前，要求護工每月做足80小時，對護工來說非常難，希望向舊金山看齊，降低到25小時，讓護工更容易獲得醫保。

阿縣目前有2萬1000個護工，其中四分之一為亞裔，多數為華裔。華裔護工約6000人。聯邦撥款，地方政府再支援部分資金，合力支持長期居家護工項目的運營。縣級政府和工會的談判，決定了護工的薪酬。阿縣是灣區九個縣中，首個要求新合同中漲薪到20元的縣。此次的示威遊行，灣區其他縣的護工也趕來聲援。

根據調查，75%的護工認為，相對於他們所做的必需工作，報酬偏低。20%的護工、4200人可能會在新一年離職。50%的護工說，他們不能離職，因為要給社區提供必需服務。31%的護工說，他們要同時兼職數份工作。資料表示，提高時薪，可以產生6億1910萬的經濟影響，聯邦和州稅收會增加8280萬。

Lisa Peng表示，目前的時薪為16.75元，對於飛漲的物價、房租來說，是杯水車薪。她從事護工15年，作為老護工，每個月要服務兩個病人，做足200個小時，才能賺夠工資，支付生活費用。一些老人隨時找新護工，一些老人會過身。即時是她本人，200個小時的工時，也是非常不穩定。

舊金山護工Mei Chen表示，舊金山規定，25小時就有醫療保險。而阿縣要求做足80小時，才有醫療保險。但對於新護工來說，考慮到政府批准等原因，每月很難在同一個被服務對象身上做到80個小時，這逼迫護工到處找老人服務，疲於奔命。修改規定是題中應有之意。

長期家庭護理工會執行副主席伊婉（Kim Evon）表示，目前正在說服阿縣同意上漲時薪。最大的挑戰是縣議員的政治意願有多強烈，「阿縣有資金。但我們必須讓縣議員看到，現在的投資是值得的，而且有辦法支付給護工。我們不想等到下一個合同。」

她說，工會在談判中也建議，降低護工獲得醫療保險的工時門檻，讓更多的人獲得醫療服務。現實是，如果禁止他們獲得醫療服務，護工中的多數人還是有資格獲得低收入醫保白卡MediCal。

被護工服務的市民哈瑞斯（Monique Harris）在現場發言。（記者劉先進／...
被護工服務的市民哈瑞斯（Monique Harris）在現場發言。（記者劉先進／攝影）

醫療保險 舊金山 華裔

上一則

灣區生活費漲不停 比2年前高出4400元

延伸閱讀

通膨大漲 舊金山今年多花4400元 深陷「付不起危機」

通膨大漲 舊金山今年多花4400元 深陷「付不起危機」
舊金山地檢長博徹思 遭罷免支持者圍堵

舊金山地檢長博徹思 遭罷免支持者圍堵
舊金山旅遊業復甦 失業舊員工未沾光

舊金山旅遊業復甦 失業舊員工未沾光
舊金山選區重畫提案通過 但爭議未止

舊金山選區重畫提案通過 但爭議未止
舊金山亞裔人口 近30年增長放緩

舊金山亞裔人口 近30年增長放緩

熱門新聞

灣區最貴的9所私立學校學費每年5萬元。（取自臉書）

灣區最貴9私校 每年學費超過5萬元 最貴8校在南加州

2022-04-07 02:13

影／北加矽谷家得寶5級大火 熊熊燃燒2小時

2022-04-09 23:38
全新大華坐落在Westfield Oakridge購物中心的西北角(記者熊移山/攝影)

大華超市南聖荷西全新開幕 記者帶大家開箱 一睹為快

2022-04-07 17:03
劉美賢宣布退役，她是代表美國參加2022年冬奧會的最年輕運動員，在女子花滑中取得第七名的成績。 （美聯社）

華裔花滑之星 16歲劉美賢退役「迎接滑冰外的生活」

2022-04-10 02:20
今年獲得錦鯉秀冠軍的是一尾大正三色的巨型錦鯉(記者熊移山/攝影)

矽谷錦鯉秀現場直擊 帶你看價格不菲巨無霸錦鯉王

2022-04-08 14:55
劫匪劫車成功後，正在開車逃跑。（視頻截圖）

囂張抱摔華女 5劫匪北加奧克蘭合夥持槍劫車

2022-04-05 21:43

超人氣

更多 >
影／紐約布魯克林地鐵爆槍案 10人中彈16傷 現場華人多

影／紐約布魯克林地鐵爆槍案 10人中彈16傷 現場華人多
紐約地鐵槍手是他 警公布詹姆斯照片 全力追捕

紐約地鐵槍手是他 警公布詹姆斯照片 全力追捕
中知名富豪南加涉逃稅 判洗錢、欺詐罰18.3億

中知名富豪南加涉逃稅 判洗錢、欺詐罰18.3億
紐約地鐵2華裔生中槍 「他第1槍對準我 我叫大家快逃命」

紐約地鐵2華裔生中槍 「他第1槍對準我 我叫大家快逃命」

布魯克林地鐵槍案 紐約警局長：未朝恐襲方向調查

布魯克林地鐵槍案 紐約警局長：未朝恐襲方向調查