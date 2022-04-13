萬物齊漲 數百家庭護工上街怒吼要求調薪

長期家庭護理工會的數百名會員，以及一些護工服務的病患，13日示威抗議，要求阿縣和工會簽訂新合同時，將家庭護工的時薪從16.75元，上漲到20元，以應對日益飛漲的物價。（記者劉先進／攝影）

長期家庭護理工會（SEIU 2015）的數百名會員，以及一些護工服務的病患，13日在阿拉米達縣議員辦公樓外舉行示威抗議，要求阿縣和工會簽訂新合同時，將家庭護工的時薪從16.75元，上漲到20元，以應對日益飛漲的物價。華裔 護工Lisa Peng表示，除了漲薪外，還希望阿縣降低護工拿到醫療保險 的工時門檻。目前，要求護工每月做足80小時，對護工來說非常難，希望向舊金山 看齊，降低到25小時，讓護工更容易獲得醫保。

阿縣目前有2萬1000個護工，其中四分之一為亞裔，多數為華裔。華裔護工約6000人。聯邦撥款，地方政府再支援部分資金，合力支持長期居家護工項目的運營。縣級政府和工會的談判，決定了護工的薪酬。阿縣是灣區九個縣中，首個要求新合同中漲薪到20元的縣。此次的示威遊行，灣區其他縣的護工也趕來聲援。

根據調查，75%的護工認為，相對於他們所做的必需工作，報酬偏低。20%的護工、4200人可能會在新一年離職。50%的護工說，他們不能離職，因為要給社區提供必需服務。31%的護工說，他們要同時兼職數份工作。資料表示，提高時薪，可以產生6億1910萬的經濟影響，聯邦和州稅收會增加8280萬。

Lisa Peng表示，目前的時薪為16.75元，對於飛漲的物價、房租來說，是杯水車薪。她從事護工15年，作為老護工，每個月要服務兩個病人，做足200個小時，才能賺夠工資，支付生活費用。一些老人隨時找新護工，一些老人會過身。即時是她本人，200個小時的工時，也是非常不穩定。

舊金山護工Mei Chen表示，舊金山規定，25小時就有醫療保險。而阿縣要求做足80小時，才有醫療保險。但對於新護工來說，考慮到政府批准等原因，每月很難在同一個被服務對象身上做到80個小時，這逼迫護工到處找老人服務，疲於奔命。修改規定是題中應有之意。

長期家庭護理工會執行副主席伊婉（Kim Evon）表示，目前正在說服阿縣同意上漲時薪。最大的挑戰是縣議員的政治意願有多強烈，「阿縣有資金。但我們必須讓縣議員看到，現在的投資是值得的，而且有辦法支付給護工。我們不想等到下一個合同。」

她說，工會在談判中也建議，降低護工獲得醫療保險的工時門檻，讓更多的人獲得醫療服務。現實是，如果禁止他們獲得醫療服務，護工中的多數人還是有資格獲得低收入醫保白卡MediCal。