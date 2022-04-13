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灣區生活費漲不停 比2年前高出4400元

編譯組／灣區12日電
通貨膨脹嚴重，灣區居民今年的生活費可能多出4400元。（Getty Images）
通貨膨脹嚴重，灣區居民今年的生活費可能多出4400元。（Getty Images）

舊金山灣區百物騰貴，各類消費品物價連日上漲不停，每加侖汽油費已飆到6元，消費者內心發慌。白宮11日表示，勞工部即將發布的數據將顯示物價大幅上漲，且物價上漲主因是俄羅斯侵略烏克蘭戰爭所造成的，整個大環境讓灣區民眾對前景更感到悲觀。

專家根據消費者指數分析的結果，顯示灣區居民一年來的平均生活費比兩年前高出4400元以上。這些基本生活費包括雜貨費、交通費、醫療費用等。根據勞工局的資訊，舊金山大都會區從去年到目前的物價與服務費漲幅為5.2%。

非牟利消費者監管組織 (Consumer Watchdog)總裁柯特 (Jamie Court) 表示，一般消費者都會感受到物價大幅飆漲的壓力，他們不是減少消費，就是承擔更多債務，因為銀行、信用卡公司也在調高利率。雖然只是購買生活必需品，許多民眾已無法多掏出4400元。

他說，一般人已無法承擔加州生活費，目前物價上漲，對一般加州人更是雪上加霜。灣區房價高昂，是加州生活費不可負擔的最明顯象徵。

2019年至2020年間，舊金山大都會區家庭平均花費為9萬1700元。另根據消費者物價指數，從2021年2月至2022年2月，一般家庭的平均交通費增加約1830元，漲幅為16.5%。各項交通費用中，汽油漲幅高達36%，二手車與二手卡車漲幅甚至飆高到40%。

消費者指數亦顯示，舊金山都會區一般家庭的食品費用也增加1000元以上，肉類、魚類、雞蛋的漲幅為11%、乳製品漲幅為9%、蔬果漲幅為7%。

柯特說，物價上漲到這種地步，一般人生活都會發生問題，立法機關、各級政府議員必須暸解民生疾苦，採取因應措施，如低收入勞工有其賦稅抵免優惠，否則許多民眾將無法繼續在灣區生活下去。

他指出，如果跳出較為抽象的百分比，察覺到民眾因為物價上漲必須多付出的金錢，對低收入民眾來說，情況將更為明顯。4400元不是一個小數目，時薪15元的低收入民眾必須工作約兩個月，才賺得到這筆錢，而且這還是稅前收入。

柯特擔心，由於物價上漲，許多人將因承擔不起生活費用而離開加州。他建議州府領導改善財富分配辦法，讓低收入家庭有機會在加州生活發展。

低收入 加州 灣區

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