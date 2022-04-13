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選區重畫通過 少數族裔社區組織集會反對

記者李怡／ 舊金山報導
少數族裔社區組織在舊金山市政廳前集會，反對重新畫分的選區地圖。（美聯社）
少數族裔社區組織在舊金山市政廳前集會，反對重新畫分的選區地圖。（美聯社）

舊金山市選區重畫工作組投票通過了選區重畫修改案。對於本次選區重畫，不同團體和社區看法不一。少數族裔社區組織本周一到市府前發起集會，表達對新的重畫方案的不滿，稱新的方案分散了少數族裔力量，因此要求工作組重新考慮修改計畫的可能性。按進程，選區重畫委員會需要在13日前，就重畫計畫最終版本投票，並預訂將於15日通過並發布。

華人進步會、社區住客聯會等華人組織，以及拉美裔、非裔、性少數社區代表11日下午聚集在市府門前，反對工作組通過的最新草圖。集會後，眾人又進入市府大樓，參加當天下午舉行的公聽會，向工作組表達意見。

公聽會上，各族裔代表和社區民眾積極表達對新選區地圖或支持或反對態度。不少民眾要求工作組延長討論時問和截止日期，聽取社區意見之後再做決定。華裔社區代表聲稱，寧要遲到的地圖，也不要糟糕的地圖。

社區住客聯會主席梁榮浩在集會上指出，對現在的重畫方案非常失望，委員會多次會議的討論過程不公平、不透明，語言翻譯不足，要在現場發言需要等待五個小時甚至以上。他指責重畫委員會無視社區聲音。梁榮浩說，現有版本地圖強行分化和削弱了弱勢社區，像租客、勞工、移民、有色人種等。團結才有力量，不能靠削弱一些社區的力量來增加另一些社區的力量。

華人進步會散房家庭組織代表也抗議選區重畫結果，表示工作組無視工薪階層和有色族裔的權益，新地圖阻礙工薪階層和租客，使居民難以申請可負擔性住房。

舊金山議會選區每十年根據人口普查結果調整一次，根據最新的人口普查數據，舊金山部分選區過去十年來的發展速度遠快於其他選區，如涵蓋市中心、米慎灣（Mission Bay）、田德隆區（Tenderloin）、南市場街區（SOMA）在內的第六選區，因為進行了一系列新住房開發案，人口成長比目標多出30%，因此，選區重畫建議將其中的田德隆區移入第五選區。新選區地圖中，田德隆區與西增區(Western Addition)撥入第五選區，但這些區內的菲律賓裔等，強烈反對將田德隆區和南市場街分開。

有對重畫選區地圖的批評者指控，本次重畫過程較以往更政治化，指責重畫小組是試圖在削勢市內進步派的政治勢力，分化多元社群(LGBTQ)和非裔社區。

不過也有支持的聲音，上海協會會長李美玲稱讚新地圖將亞裔聚居高達近60%的寶多拉區重新合併到訪谷區，歸入第十區市議會選區中，使亞裔居民可以一起合作和討論，有助社區發展。

盡管有各種不同意見，由市長、市議員和選舉委員會共同任命組成的選區重畫工作小組，13日會投票產生最終的新選區重畫方案，並在15日正式對外公布。

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