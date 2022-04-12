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全面電子化 灣區大橋收費站將全部拆除

編譯組／灣區11日電
灣區的大橋收費站將拆除，斥資7700萬美元全面更新為無障礙電子收費系統。（美聯社）
灣區的大橋收費站將拆除，斥資7700萬美元全面更新為無障礙電子收費系統。（美聯社）

明年，負責運營加州交通廳所屬七座收費橋的灣區收費局，計畫開始拆除橋上收費站，並縮小供汽車等待支付通行費的車道。取而代之的，將採用開放道路收費，即一種無障礙的高速公路收費方式：每座橋都會有一個龍門架，即公路上方的鋼架，以電子方式從預付的FasTrak帳戶中收取通行費；或者給過往車輛拍照，然後郵寄發票。

該舉措預計將在明年年底開始，但至少要到2026年才能完成所有七座州有橋梁的工作，繁忙的海灣大橋將在最後完工。收費局發言人古德溫（John Goodwin）說，這七座大橋的改造將花費約7700萬美元。

金門大橋由一個獨立管理區擁有及運營，會計畫增加一個新的高架收費龍門，但不會取消其裝飾藝術性收費站，其收費站與該地標橋梁的著名外觀和顏色相同，安裝於1980年代。

但在其他州有橋梁上，情況則會有很大不同：作為汽車等待支付通行費所需的多條瀝青車道將被縮小，以更接近過橋的車道數量，或與高速公路的車道數量接近。

灣區收費局項目經理格布拉特（Jeff Gerbracht）說，拆除收費站的主要原因，是通過消除道路中間的障礙物，及減少司機必須駕馭的並線數量來提高安全性。大橋官員說，取消大橋上的收費站也會加快交通速度，但主要是在最繁忙的時段之外和交通量較少的大橋上。

國際橋梁、隧道和高速公路協會（International Bridge, Tunnel and Turnpike Association）的執行董事兼CEO瓊斯（Pat Jones）說，灣區的舉動與全國性的取消收費站、收費員和現金收費的趨勢相一致。根據該協會的數據庫，在全國範圍內，每10座收費的橋梁、隧道和高速公路中，大約有6座已經實現了無現金收費，而且自2010年以來，所有新的收費業務中，97%都是電子收費。

以下是灣區各地州有橋梁的收費站計畫拆除以及收費廣場的重新配置的時間：灣區大橋開放道路收費（預計開始），2026年10月；安蒂奧克大橋，2023年8月；班尼西亞瑪蒂尼茲大橋，2023年10月；卡奎尼茲大橋，2023年12月；列治文聖拉菲大橋，2024年1月；聖馬刁大橋，2024年3月；鄧巴頓大橋，2024年5月。

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