我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登宣布限槍新規 嚴打幽靈槍

上海防疫的民怨現形記：中國「清零政策」為何總崩潰？

勇士季後賽首場戰金塊 3把取勝之鑰能否掌握？

記者劉先進／舊金山報導
湯普森手感回暖，對勇士進攻幫助很大。（記者劉先進 ／攝影）
湯普森手感回暖，對勇士進攻幫助很大。（記者劉先進 ／攝影）

金州勇士10日以128比107大勝紐奧良鵜鶘，鎖定西區第三，確定在季後賽首輪迎戰丹佛金塊，揭幕戰將於16日晚上舉行。勇士有三把取勝之匙。柯瑞如期回歸，湯普森、普爾能打出高水準進攻，更加聰明的防守金塊中鋒約基奇（Nikola Jokic）。

首先，近年來，勇士的進攻行雲流水，或掩護，或擋拆，或傳球，或內切。但進攻發動的核心，還是柯瑞。連續獲得兩屆MVP的柯瑞，是歷史三分王，有球、無球戰術均可以勝任。當柯瑞持球，對手不少時候要採取雙人甚至三人包夾，再經過格林居中傳球，其他隊友獲得空位投籃。他還可以利用隊友的掩護到底角、45度投籃。透過隊友的擋拆，勇士可以變換出傳球內切，分球到底角投三分等多種戰術。

當柯瑞在場時，勇士百回合進攻效率114.1分，下場後勇士進攻掉到106.3分，相差7.8分，均為隊內第一。更不用說，柯瑞場上淨勝分10.7分，為聯盟最佳。柯瑞左腳扭傷、勇士賽季最後12場比賽，只有6勝6負。柯瑞說，將出現在季後賽中，並做好準備。但球隊並未給出明確回歸時間表。勇士在接下來一周，將有高強度混合訓練，屆時將知道他何時復出的答案。

柯瑞強勢回歸，勇士才有希望獲勝。（記者劉先進 ／攝影）
柯瑞強勢回歸，勇士才有希望獲勝。（記者劉先進 ／攝影）

其次，勇士要調整好湯普森和普爾的進攻。同一場比賽中，兩者至少要有一人能正常發揮。以便在柯瑞下場時，隊友能續上火力，避免進攻斷電。

湯普森重傷後，時隔兩年在本賽季中復出，狀態起伏不定，一度面對聯盟榜首的鳳凰城太陽，三分10中1，但最近六場比賽的四場中，他手感回暖，數據分別是，26中14，得到37分。28中14得到36分，22中12得到33分，29中16入賬41分。正如教頭柯爾所說，湯普森狀態起起伏伏，並不穩定。他給了自己一點壓力。球隊試圖讓他放鬆，不用逼迫自己太狠，以便找到狀態。湯普森是典型的側翼，能低位強打矮個後衛，接球投也是舉世無雙，找回投籃節奏，將給勇士進攻助力很大。

湯普森手感回暖，對勇士進攻幫助很大。（記者劉先進 ／攝影）
湯普森手感回暖，對勇士進攻幫助很大。（記者劉先進 ／攝影）

普爾上賽季場均12分1.9個三分，全場命中率35.1%，本賽季場均提升到18.5分，投進2.8個三分，命中率44.2%，進步明顯，也是賽季最佳進步球員的有力爭奪者。在柯瑞受傷時，普爾擔當進攻重任，多次貢獻場均30分的表現，尤其是利用格林手遞手傳球後的擋拆投籃，強吃對手大個子射三分，將防守擊潰。生涯首次作為第三進攻選擇來打季後賽，如何適應防守強度、調整進攻，頗讓人期待。

最後，防守金塊的進攻發動機約基奇。金塊的核心進攻方式是，讓約基奇持球，或背身單打跳投、拋投，或傳球給外線投三分球和中途內切的隊友。防守端，金塊堆積一幫有尺寸的大個子，逼遷凶狠，防守下一個進攻回合後，約基奇利用長傳撕破對手防線。

勇士預計會用格林對位約基奇。因為格林受傷等原因，雙方賽季四次碰面，格林都沒有上場。不過，約基奇高度有優勢，會不斷在低位強吃格林投籃。勇士需要的注意的是，不要盲目包夾，避免約基奇傳球，讓他單打，消耗體力。勇士2月16日被絕殺，就是因為柯瑞放棄對位的莫里斯（Monte Morris），包夾低位持球的約基奇，結果被莫里斯三分一擊致命。

在防守約基奇時，勇士還要注意換防問題。當約基奇為小個子擋拆時，勇士對位的球員，會馬上換防，這個球員按道理要有尺寸優勢，避免被約基奇大體型碾壓強吃。

勇士取勝關鍵之一，是防守金塊大個子約基奇。（記者劉先進 ／攝影）
勇士取勝關鍵之一，是防守金塊大個子約基奇。（記者劉先進 ／攝影）

勇士 柯瑞 季後賽

上一則

舊金山旅遊業復甦 失業舊員工未沾光

下一則

全面電子化 灣區大橋收費站將全部拆除

延伸閱讀

NBA／柯瑞季後賽首戰回歸？勇士教頭給答案

NBA／柯瑞季後賽首戰回歸？勇士教頭給答案
NBA／柯瑞傷勢恢復良好：全力爭取勇士第4冠

NBA／柯瑞傷勢恢復良好：全力爭取勇士第4冠
NBA／最想和誰搭檔？ 詹姆斯點名柯瑞

NBA／最想和誰搭檔？ 詹姆斯點名柯瑞
詹皇：最想和柯瑞打球 柯瑞婉拒：我現在很好

詹皇：最想和柯瑞打球 柯瑞婉拒：我現在很好
NBA／上伊巴卡烹飪秀吃蟲 湯普森通過「浪花兄弟」友情大考驗

NBA／上伊巴卡烹飪秀吃蟲 湯普森通過「浪花兄弟」友情大考驗

熱門新聞

灣區最貴的9所私立學校學費每年5萬元。（取自臉書）

灣區最貴9私校 每年學費超過5萬元 最貴8校在南加州

2022-04-07 02:13

影／北加矽谷家得寶5級大火 熊熊燃燒2小時

2022-04-09 23:38
何偉明提醒，加息對於購買力的影響不小。（記者李榮／翻攝）

矽谷理財專家：不會花錢 有福氣的是下一代

2022-04-04 18:36
全新大華坐落在Westfield Oakridge購物中心的西北角(記者熊移山/攝影)

大華超市南聖荷西全新開幕 記者帶大家開箱 一睹為快

2022-04-07 17:03
劉美賢宣布退役，她是代表美國參加2022年冬奧會的最年輕運動員，在女子花滑中取得第七名的成績。 （美聯社）

華裔花滑之星 16歲劉美賢退役「迎接滑冰外的生活」

2022-04-10 02:20
今年獲得錦鯉秀冠軍的是一尾大正三色的巨型錦鯉(記者熊移山/攝影)

矽谷錦鯉秀現場直擊 帶你看價格不菲巨無霸錦鯉王

2022-04-08 14:55

超人氣

更多 >
上海夫婦持陰性報告 被押進方艙 警：說你陽性你就是

上海夫婦持陰性報告 被押進方艙 警：說你陽性你就是
等不到核酸報告無法就醫 財經名人郎咸平母親上海過世

等不到核酸報告無法就醫 財經名人郎咸平母親上海過世
房貸利率走高 失去套現良機？ 屋主急著求售

房貸利率走高 失去套現良機？ 屋主急著求售
房貸利率逾5% 買家嚇跑 降價求售賣家增多

房貸利率逾5% 買家嚇跑 降價求售賣家增多
眾院議長波洛西推特報平安 將解隔離 亞洲行備受關注

眾院議長波洛西推特報平安 將解隔離 亞洲行備受關注