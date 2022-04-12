勇士季後賽首場戰金塊 3把取勝之鑰能否掌握？

湯普森手感回暖，對勇士進攻幫助很大。（記者劉先進 ／攝影）

金州勇士 10日以128比107大勝紐奧良鵜鶘，鎖定西區第三，確定在季後賽 首輪迎戰丹佛金塊，揭幕戰將於16日晚上舉行。勇士有三把取勝之匙。柯瑞 如期回歸，湯普森、普爾能打出高水準進攻，更加聰明的防守金塊中鋒約基奇（Nikola Jokic）。

首先，近年來，勇士的進攻行雲流水，或掩護，或擋拆，或傳球，或內切。但進攻發動的核心，還是柯瑞。連續獲得兩屆MVP的柯瑞，是歷史三分王，有球、無球戰術均可以勝任。當柯瑞持球，對手不少時候要採取雙人甚至三人包夾，再經過格林居中傳球，其他隊友獲得空位投籃。他還可以利用隊友的掩護到底角、45度投籃。透過隊友的擋拆，勇士可以變換出傳球內切，分球到底角投三分等多種戰術。

當柯瑞在場時，勇士百回合進攻效率114.1分，下場後勇士進攻掉到106.3分，相差7.8分，均為隊內第一。更不用說，柯瑞場上淨勝分10.7分，為聯盟最佳。柯瑞左腳扭傷、勇士賽季最後12場比賽，只有6勝6負。柯瑞說，將出現在季後賽中，並做好準備。但球隊並未給出明確回歸時間表。勇士在接下來一周，將有高強度混合訓練，屆時將知道他何時復出的答案。

柯瑞強勢回歸，勇士才有希望獲勝。（記者劉先進 ／攝影）

其次，勇士要調整好湯普森和普爾的進攻。同一場比賽中，兩者至少要有一人能正常發揮。以便在柯瑞下場時，隊友能續上火力，避免進攻斷電。

湯普森重傷後，時隔兩年在本賽季中復出，狀態起伏不定，一度面對聯盟榜首的鳳凰城太陽，三分10中1，但最近六場比賽的四場中，他手感回暖，數據分別是，26中14，得到37分。28中14得到36分，22中12得到33分，29中16入賬41分。正如教頭柯爾所說，湯普森狀態起起伏伏，並不穩定。他給了自己一點壓力。球隊試圖讓他放鬆，不用逼迫自己太狠，以便找到狀態。湯普森是典型的側翼，能低位強打矮個後衛，接球投也是舉世無雙，找回投籃節奏，將給勇士進攻助力很大。

湯普森手感回暖，對勇士進攻幫助很大。（記者劉先進 ／攝影）

普爾上賽季場均12分1.9個三分，全場命中率35.1%，本賽季場均提升到18.5分，投進2.8個三分，命中率44.2%，進步明顯，也是賽季最佳進步球員的有力爭奪者。在柯瑞受傷時，普爾擔當進攻重任，多次貢獻場均30分的表現，尤其是利用格林手遞手傳球後的擋拆投籃，強吃對手大個子射三分，將防守擊潰。生涯首次作為第三進攻選擇來打季後賽，如何適應防守強度、調整進攻，頗讓人期待。

最後，防守金塊的進攻發動機約基奇。金塊的核心進攻方式是，讓約基奇持球，或背身單打跳投、拋投，或傳球給外線投三分球和中途內切的隊友。防守端，金塊堆積一幫有尺寸的大個子，逼遷凶狠，防守下一個進攻回合後，約基奇利用長傳撕破對手防線。

勇士預計會用格林對位約基奇。因為格林受傷等原因，雙方賽季四次碰面，格林都沒有上場。不過，約基奇高度有優勢，會不斷在低位強吃格林投籃。勇士需要的注意的是，不要盲目包夾，避免約基奇傳球，讓他單打，消耗體力。勇士2月16日被絕殺，就是因為柯瑞放棄對位的莫里斯（Monte Morris），包夾低位持球的約基奇，結果被莫里斯三分一擊致命。

在防守約基奇時，勇士還要注意換防問題。當約基奇為小個子擋拆時，勇士對位的球員，會馬上換防，這個球員按道理要有尺寸優勢，避免被約基奇大體型碾壓強吃。