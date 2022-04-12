灣區本周天氣轉濕冷 太浩湖降下4月雪

受太平洋暴風系統影響，灣區本周天氣反轉為濕冷型態。（美聯社）

與上周天氣截然不同，灣區 11日氣溫大降，部分地區出現小雨，太浩湖地區也降下數吋白雪。

國家氣象局表示，一個來自阿拉斯加灣（Gulf of Alaska）的冬季型態暴風系統11日上午抵達美國西部沿海，主要集中在大西北地區（Pacific Northwest），當地高海拔地區大量降雪 ，就連波特 蘭山區也出現積雪。波特蘭當地氣象局在推特上說：「這是本地82年來首次在4月時下雪。」

這個系統讓灣區颳起強風並帶來小雨，南灣和東灣降雨較明顯。氣象預測，灣區12日和13日會恢復乾燥，但14日有機會再下雨。

氣象學家金恩（David King）表示，小雨雖對乾旱狀態沒有實質性的幫助，但在短期內可以緩解火災風險。他說：「本周的降雨都不是大雨，但在我看來，只要有雨水就是好消息，雖然有限，但一定有益處。」

灣區高海拔地區11日獲得的雨量約0.5吋，陣風時速高達50哩，海拔較低的地區最多只有0.25吋，沿海地區陣風時速約45哩。

氣象局表示，4月1日測得積雪量只有正常時期38%的塞拉內華達山脈（Sierra Nevada），11日明顯降雪。柏克萊加大塞拉中央山脈積雪實驗室（Central Sierra Snow Lab）測得太浩湖（Lake Tahoe）地區11日降下4吋白雪。

氣象局預測，喀斯喀特山脈（Cascades）南部和塞拉山脈北部海拔4500呎以上山區有望獲得14吋降雪，海拔6500呎以上山區本周降雪量可高達3呎。

氣象學家馬修斯（Jim Mathews）說：「未來幾天，會有多個來自太平洋東北部的冷鋒陸續抵達，我們本周即將經歷的濕冷天氣，會比我們整個冬季經歷的濕冷天氣還多。」